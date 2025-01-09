Сообщает 24 Канал со ссылкой на NV. Для того, чтобы получить отсрочку необходимо предоставить определенный перечень документов.

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Кто может получить отсрочку

Отсрочка по состоянию здоровья является одной из самых распространенных причин для освобождения от мобилизации. В таких случаях военно-врачебная комиссия может временно признать лицо непригодным для службы.

Кто может получить отсрочку по состоянию здоровья:

хронические заболевания: такие заболевания, как тяжелые заболевания сердца, дыхательной системы или нервной системы, а также другие серьезные проблемы со здоровьем могут иметь право на отсрочку;

условия психического здоровья: выявленные психологические расстройства могут привести к временному или постоянному освобождению от службы;

травмы и реабилитация: лица, которые проходят длительное лечение или восстанавливаются после травм, также могут иметь право.

Согласно закону, отсрочка также предоставляется в связи с семейными обстоятельствами:

уход за иждивенцами: лица, которые являются единственными опекунами нетрудоспособных родителей, супругов, детей или других близких родственников, могут претендовать на это.

отцовство: родители, которые имеют трех и более детей, или имеют ребенка-инвалида, имеют право на отсрочку от призыва.

беременная жена: если будет подтверждена беременность жены призывника, это может быть основанием для освобождения.

Отсрочку в связи с получением образования могут получить студенты, которые учатся на дневной форме в украинских или зарубежных учебных заведениях. Им предоставляется право на отсрочку на весь период обучения, включая бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

Также отсрочку могут получить работники критической промышленности, которые обеспечивают функционирование критических секторов, жизненно важных для национальных интересов (энергетика, здравоохранение, оборонная промышленность).

Как документы нужны для получения отсрочки

Перечень документов, которые военнообязанные должны подать для получения отсрочки: