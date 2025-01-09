Сообщает 24 Канал со ссылкой на NV. Для того, чтобы получить отсрочку необходимо предоставить определенный перечень документов.
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Кто может получить отсрочку
Отсрочка по состоянию здоровья является одной из самых распространенных причин для освобождения от мобилизации. В таких случаях военно-врачебная комиссия может временно признать лицо непригодным для службы.
Кто может получить отсрочку по состоянию здоровья:
- хронические заболевания: такие заболевания, как тяжелые заболевания сердца, дыхательной системы или нервной системы, а также другие серьезные проблемы со здоровьем могут иметь право на отсрочку;
- условия психического здоровья: выявленные психологические расстройства могут привести к временному или постоянному освобождению от службы;
- травмы и реабилитация: лица, которые проходят длительное лечение или восстанавливаются после травм, также могут иметь право.
Согласно закону, отсрочка также предоставляется в связи с семейными обстоятельствами:
- уход за иждивенцами: лица, которые являются единственными опекунами нетрудоспособных родителей, супругов, детей или других близких родственников, могут претендовать на это.
- отцовство: родители, которые имеют трех и более детей, или имеют ребенка-инвалида, имеют право на отсрочку от призыва.
- беременная жена: если будет подтверждена беременность жены призывника, это может быть основанием для освобождения.
Отсрочку в связи с получением образования могут получить студенты, которые учатся на дневной форме в украинских или зарубежных учебных заведениях. Им предоставляется право на отсрочку на весь период обучения, включая бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.
Также отсрочку могут получить работники критической промышленности, которые обеспечивают функционирование критических секторов, жизненно важных для национальных интересов (энергетика, здравоохранение, оборонная промышленность).
Как документы нужны для получения отсрочки
Перечень документов, которые военнообязанные должны подать для получения отсрочки:
- ходатайство руководителя органа государственной власти по оформлению отсрочки;
- справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, определенной Минздравом, или удостоверение, которое подтверждает соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в которых указано;
- справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики;
- свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов: свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более) или решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью), или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с тем из родителей, который является военнообязанным, или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;
- решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положениями статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины, а также договор об уплате алиментов на ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка (детей) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов: свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда об объявлении одного из родителей умершим, или решение суда о лишении одного из родителей родительских прав, или решение суда о признании одного из родителей без вести отсутствующим, или приговор суда, по которому лицо отбывает наказание в местах лишения свободы, или документы, подтверждающие, что лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка (решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка;
- медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом, или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выдана врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения;
- решение об устройстве ребенка в приемную семью или договор об устройстве детей на совместное проживание и воспитание в приемной семье.