Повідомляє 24 Канал з посиланням на NV. Для того, щоб отримати відстрочку необхідно надати певний перелік документів.

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Хто може отримати відстрочку

Відстрочка за станом здоров'я є однією з найпоширеніших причин для звільнення від мобілізації. У таких випадках військово-лікарська комісія може тимчасово визнати особу непридатною для служби.

Хто може отримати відстрочку за станом здоров'я:

хронічні захворювання: такі захворювання, як важкі захворювання серця, дихальної системи чи нервової системи, а також інші серйозні проблеми зі здоров’ям можуть мати право на відстрочку;

умови психічного здоров’я: виявлені психологічні розлади можуть призвести до тимчасового або постійного звільнення від служби;

травми та реабілітація: особи, які проходять тривале лікування або відновлюються після травм, також можуть мати право.

Згідно із законом, відстрочка також надається у зв'язку із сімейними обставинами:

догляд за утриманцями: особи, які є єдиними опікунами непрацездатних батьків, подружжя, дітей або інших близьких родичів, можуть претендувати на це.

батьківство: батьки, які мають трьох і більше дітей, або мають дитину-інваліда, мають право на відстрочку від призову.

вагітна дружина: якщо буде підтверджено вагітність дружини призовника, це може бути підставою для звільнення.

Відстрочку у зв'язку із здобуттям освіти можуть отримати студенти, які навчаються на денній формі в українських чи закордонних навчальних закладах. Їм надається право на відстрочку на весь період навчання, включно з бакалавратом, магістратурою та аспірантурою.

Також відстрочку можуть отримати працівники критичної промисловості, які забезпечують функціонування критичних секторів, життєво важливих для національних інтересів (енергетика, охорона здоров’я, оборонна промисловість).

Як документи потрібні для отримання відстрочки

Перелік документів, які військовозобов'язані мають подати для отримання відстрочки: