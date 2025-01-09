Повідомляє 24 Канал з посиланням на NV. Для того, щоб отримати відстрочку необхідно надати певний перелік документів.
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Хто може отримати відстрочку
Відстрочка за станом здоров'я є однією з найпоширеніших причин для звільнення від мобілізації. У таких випадках військово-лікарська комісія може тимчасово визнати особу непридатною для служби.
Хто може отримати відстрочку за станом здоров'я:
- хронічні захворювання: такі захворювання, як важкі захворювання серця, дихальної системи чи нервової системи, а також інші серйозні проблеми зі здоров’ям можуть мати право на відстрочку;
- умови психічного здоров’я: виявлені психологічні розлади можуть призвести до тимчасового або постійного звільнення від служби;
- травми та реабілітація: особи, які проходять тривале лікування або відновлюються після травм, також можуть мати право.
Згідно із законом, відстрочка також надається у зв'язку із сімейними обставинами:
- догляд за утриманцями: особи, які є єдиними опікунами непрацездатних батьків, подружжя, дітей або інших близьких родичів, можуть претендувати на це.
- батьківство: батьки, які мають трьох і більше дітей, або мають дитину-інваліда, мають право на відстрочку від призову.
- вагітна дружина: якщо буде підтверджено вагітність дружини призовника, це може бути підставою для звільнення.
Відстрочку у зв'язку із здобуттям освіти можуть отримати студенти, які навчаються на денній формі в українських чи закордонних навчальних закладах. Їм надається право на відстрочку на весь період навчання, включно з бакалавратом, магістратурою та аспірантурою.
Також відстрочку можуть отримати працівники критичної промисловості, які забезпечують функціонування критичних секторів, життєво важливих для національних інтересів (енергетика, охорона здоров’я, оборонна промисловість).
Як документи потрібні для отримання відстрочки
Перелік документів, які військовозобов'язані мають подати для отримання відстрочки:
- клопотання керівника органу державної влади щодо оформлення відстрочки;
- довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, визначеною МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності;
- довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
- свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов'язаного та один із документів: свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю (батьком) дітей (трьох і більше) або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір'ю), або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов'язаним, або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні;
- рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов'язаного відповідно до положень статті 315 Цивільного процесуального кодексу України, а також договір про сплату аліментів на дитину;
- свідоцтво про народження дитини (дітей) із зазначенням батьківства військовозобов'язаного та один із документів: свідоцтво про смерть одного з батьків або рішення суду про оголошення одного із батьків померлим, або рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав, або рішення суду про визнання одного із батьків безвісти відсутнім, або вирок суду, за яким особа відбуває покарання у місцях позбавлення волі, або документи, які підтверджують, що особа самостійно виховує та утримує дитину (рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України);
- медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ, або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
- рішення про влаштування дитини до прийомної сім'ї або договір про влаштування дітей на спільне проживання та виховання у прийомній сім'ї.