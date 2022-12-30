Кто может получить повестку в 2023 году: комментарий руководства ВСУ

Общая мобилизация, начатая после полномасштабного вторжения России, будет продолжаться и в 2023 году.

Таким образом, военнообязанные мужчины в Украине и дальше будут получать повестки, чтобы ТЦК и СП имели актуальную информацию по учету. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. 24 канал.

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При каких условиях повестки не вручали бы

Вручать повестки на улицах будут, пока все мужчины добровольно и регулярно не начнут появляться в ТЦК. Только 5% мужчин, которым вручают повестки, призывают на фронт. Так, в 95% военнообязанный вернется домой после вручения повестки.

Горбач подчеркнул, что основная задача повесток – это обновление информации о специальности, работе и праве на отсрочку военнообязанных.

Это не означает, что всем этим людям вручают повестки, чтобы призвать их в ВСУ,

– объяснил военный.

Напомним, если военнообязанный не пришел в ТЦК, он может получить наказание. Это штраф от 1 700 до 3 400 гривен или даже лишение свободы на срок от 3 до 5 лет или испытательный срок.

Заключение грозит призывникам, вызванным в ТЦК для отправки в воинскую часть.