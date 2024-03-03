В частности, на различные процессы в России может влиять оппозиция, но вопрос в том, действительно ли она хочет это делать. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Чаленко, отметив, что для этого им необходимо иметь политическую волю.

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Кто из россиян может противостоять Путину

В то же время наиболее мощные акции в России проходят на похоронах оппозиционных политиков. Несмотря на то, что к могиле Алексея Навального стоят очереди, людей все равно меньше, чем, например, после смерти Бориса Немцова.

Это как раз показывает то, что Путин постепенно, планомерно истребляет системную оппозицию в России – что-либо, что могло бы представлять угрозу непосредственно для Путина. Это может быть уничтожение реакционной оппозиции, например с Пригожиным и его окружением, или так называемой либеральной оппозиции, что мы видим сейчас,

– сказал политолог.

Кроме того, фактически медийная и организационная сила российской оппозиции сохранилась преимущественно за рубежом. Та же самая Юлия Навальная, которая ездит по Европе, в США.

Справка. Борис Немцов был самым известным оппозиционным политиком в России и мог откровенно критиковать Путина. Его застрелили в 2015 году в центре Москвы.

В то же время среди россиян есть не только такие либералы, как Навальная и ее окружение. Сейчас есть более реакционные, радикально настроенные силы. Например, те же российские добровольцы, которые сейчас непосредственно отстаивают независимость Украины, наш суверенитет.

"Мы же понимаем, что это они делают не из большой любви к Украине, а получают необходимый опыт для того, чтобы в будущем, использовать его непосредственно для смещения диктаторского режима Путина", – предположил политолог.

По его мнению, для россиян силовой метод сегодня остается едва ли не единственным вариантом, чтобы сместить "коллективного Путина".

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