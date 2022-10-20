Могут ли Мишустин или Собянин быть преемниками Путина: объяснение российского политолога

Эксперты продолжают обсуждать кандидатов на место Владимира Путина. Сейчас главное внимание привлекают Сергей Собянин и Михаил Мишустин. Кто из них может занять пост главы Кремля – читайте в статье.

Собственное мнение 24 канала высказал российский политолог Аббас Галлямов. Он говорит, что Собянин и Мишустин могут быть преемниками Путина, потому что их позиции усилились.

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По его словам, из-за назначения Собянина его роль не очень изменилась, в то же время Мишустин получил полномочия координировать деятельность силовиков, раньше он этого не мог делать. До этого этим правом, кроме Путина, пользовался только Патрушев.

К тому же Мишустин и без того второй человек в государстве. И в случае если что-то произойдет с Путиным, то именно он станет временно исполняющим обязанности. А шанс, что что-то произойдет с Путиным сейчас усиливается,

– заявил Галлямов.

Он считает, что это существенно усиливает позицию Мишустина. "Возможно, Путин и не подразумевает преемство, а просто недоволен силовиками и потому назначил Мишустина, ведь последний имеет репутацию сильного руководителя", – добавил он.

По его мнению, Мишустин в любом случае получил в свои руки рычаги, и если он грамотно ими воспользуется, выстроит эффективный диалог с силовиками, то сможет стать преемником Путина.

"Ведь без мощной силовой поддержки стать преемником в нынешней России невозможно. Поэтому думаю, что Мишустин с этой задачей справится, усилит самого себя, выстроит отношения с силовиками и, соответственно, его шансы на преемство существенно возрастут", – считает политолог.

Галлямов о Мишустине и Собянине, которые могут стать преемниками Путина: видео



Может ли Мишустин "сдать" Путина

Галлямов говорит, что нет оснований подозревать Мишустина в каких-либо заговорах против Путина.

По его словам, Мишустин вообще человек не конфликтный и умеет "разруливать", договариваться, убеждать или даже отступить, поэтому от него не стоит ждать силового противостояния с кем-либо и даже Путиным.

Но если Мишустин станет президентом и получит возможность заключить мир с Украиной, снять с России санкции с требованием отдать Путина под трибунал в Гаагу, то есть риск, что он согласится на это, чтобы спасти Россию,

– считает Галлямов.

Он объяснил, что Мишустин не будет активно уничтожать Путина, но при определенных обстоятельствах может его сдать.

К слову, высшее руководство России составляют единомышленники Путина, руководящие политической, экономической и силовой сферами страны-агрессора. Среди них Сергей Кириенко и Михаил Мишустин.