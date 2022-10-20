Власну думку 24 каналу висловив російський політолог Аббас Галлямов. Він каже, що Собянін та Мішустін можуть бути наступниками Путіна, адже їхні позиції посилилися.

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За його словами, через призначення Собяніна, його роль не дуже змінилася, водночас Мішустін отримав повноваження координувати діяльність силовиків, раніше він цього не міг робити. Досі цим правом, крім Путіна, користувався лише Патрушев.

До того ж Мішустін і без того друга людина в державі. І у випадку, якщо щось станеться з Путіним, то саме він стане тимчасово виконуючим обов’язки. А шанс, що щось станеться з Путіним зараз посилюється,

– заявив Галлямов.

Він вважає, що це суттєво посилює позицію Мішустіна. "Можливо, Путін і не має на увазі наступництво, а просто незадоволений силовинами і тому призначив Мішустіна, адже останній має репутацію сильного керівника", – додав він.

На його думку, Мішустін у будь-якому випадку отримав у свої руки важелі, і якщо він грамотно ними скористається, вибудує ефективний діалог із силовиками, то зможе стати наступником Путіна.

"Адже без потужної силової підтримки стати наступником в нинішній Росії неможливо. Тому думаю, що Мішустін з цим завданням впорається, посилить самого себе, вибудує стосунки з силовиками і відповідно його шанси на наступництво суттєво зростуть", – вважає політолог.

Галлямов про Мішустіна та Собяніна, які можуть стати наступниками Путіна: відео



Чи може Мішустін "здати" Путіна

Галлямов каже, що немає підстав підозрювати Мішустіна у якихось заговорах проти Путіна.

За його словами, Мішустін загалом людина не конфліктна та вміє "розрулювати", домовлятися, переконувати чи навіть відступити, тому від нього не варто чекати силового протистояння з будь-ким і навіть Путіним.

Але якщо Мішустін стане президентом і отримає можливість заключити мир з Україною, зняти з Росії санкції з вимогою віддати Путіна під трибунал в Гаагу, то є ризик, що він погодиться на це, щоб “врятувати Росію,

– вважає Галлямов.

Він пояснив, що Мішустін не буде активно знищувати Путіна, але при певних обставинах може його здати.

До слова, вище керівництво Росії складає однодумці Путіна, які керують політичною, економічною та силовою сферами країни-агресорки. Серед них Сєргєй Кірієнко та Михаіл Мішустін.