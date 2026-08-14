"Путина остановит только удар прикладом": "Цезарь" ответил, кто может его нанести

Сейчас стремление Путина продолжать войну против Украины и его политический режим усиливает Северная Корея. Оружием и войском КНДР существенно увеличивает потенциал России к дальнейшей агрессии. Путин останавливать войну не планирует, это произойдет только, если его самого не остановят.

Размышляя о том, кто мог бы свергнуть путинский режим, заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан "Цезарь" Андронников в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил, что не делает ставку в этом вопросе на российские элиты.

Кто может остановить Путина и как это может произойти?

По словам заместителя командира легиона "Свобода России", Путин с начала войны только усиливает меры безопасности и закручивает гайки даже внутри кремлевских кругов. Поэтому вряд ли со стороны элит стоит ожидать решительных действий.

Вместо этого он предполагает, что решающую роль может сыграть среднее звено, в частности те лица, которые выросли на этой войне: старшие лейтенанты, капитаны, майоры, подполковники. Не генералы, потому что они слишком встроены в систему, хотя и среди них кто-то может понять, что Путин тащит Россию в могилу.

Путина остановит только удар прикладом. Вот офицеры среднего звена вполне могут стать акторами того, что завершится ударом приклада в бункере, или, может быть, на него вывалят несколько КАМАЗов с цементом, пусть он там заживо будет похоронен,

– озвучил Андронников.

Полная версия интервью с Максимилианом Андронниковым: смотрите видео

Заместитель командира легиона "Свобода России" выразил убеждение, что без вооруженного противостояния эта путинская система самостоятельно не уйдет. Это то, по его словам, над чем он сейчас работает и будет продолжать прилагать усилия вместе со своими побратимами.

В заключение "Цезарь" в очередной раз призвал неравнодушных россиян вступать в ряды легиона "Свобода России" для сопротивления российской агрессии. Путин, по его словам, сам не успокоится: либо его придется остановить, либо он и дальше будет убивать будущее России, ее подрастающего поколения, не говоря уже об Украине, которую глава Кремля стремиться уничтожить. Чтобы не допустить этого, Андронников отметил, что нужно действовать.