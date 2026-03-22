Кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам: перечень категорий
22 марта, 13:57
Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Военнослужащие могут уволиться во время мобилизации по семейным обстоятельствам, такими как воспитание ребенка с инвалидностью или содержание троих детей.
  • Освобождение также возможно для беременных женщин, лиц, которые ухаживают за недееспособными, или если близкие погибли во время войны.

В Украине во время военного положения военнослужащие могут уволиться со службы по ряду семейных причин. Юристы объяснили, в каких случаях это предусмотрено законом.

Основания для увольнения со службы определены законодательством Украины. Об этом рассказали специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам?

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации военнослужащие могут уволиться со службы по определенным семейным обстоятельствам. Соответствующие основания определены законом "О воинской обязанности и военной службе".

В частности, право на увольнение имеют лица, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или ребенка с тяжелыми заболеваниями, а также те, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей. Кроме того, основанием является содержание трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Освобождение также возможно в случае необходимости постоянного ухода за лицами с инвалидностью или недееспособными родственниками, при отсутствии других лиц, которые могут это обеспечить.

Отдельно предусмотрены основания для военнослужащих – в частности в связи с беременностью или уходом за ребенком. Также право на увольнение имеют военные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны. Каждый случай рассматривается индивидуально с учетом подтверждающих документов и обстоятельств.

Что стоит знать об оформлении отсрочек и бронирования в 2026 году?

  • В 2026 году бронирование работников возможно только для предприятий, официально признанных критически важными, и лиц, которые находятся на воинском учете. Не подлежат отсрочке лица без воинского учета, которые уже подлежат призыву, или неофициально трудоустроенные работники.

  • В марте правительство добавило новые категории предприятий в список критически важных для ВСУ, включая логистические. Предприятия, которые соответствуют критериям, могут получить право на бронирование своих работников, что важно для бесперебойной поддержки оборонного сектора.

  • Украинцы, освобожденные из российского плена, могут получить отсрочку от мобилизации через ЦНАП по упрощенной процедуре. Отсрочка подтверждается электронным документом в приложении Резерв+ и может быть распечатана через портал Дія.