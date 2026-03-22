Кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам: перечень категорий

В Украине во время военного положения военнослужащие могут уволиться со службы по ряду семейных причин. Юристы объяснили, в каких случаях это предусмотрено законом.

Основания для увольнения со службы определены законодательством Украины. Об этом рассказали специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам?

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации военнослужащие могут уволиться со службы по определенным семейным обстоятельствам. Соответствующие основания определены законом "О воинской обязанности и военной службе".

В частности, право на увольнение имеют лица, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или ребенка с тяжелыми заболеваниями, а также те, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей. Кроме того, основанием является содержание трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Освобождение также возможно в случае необходимости постоянного ухода за лицами с инвалидностью или недееспособными родственниками, при отсутствии других лиц, которые могут это обеспечить.

Отдельно предусмотрены основания для военнослужащих – в частности в связи с беременностью или уходом за ребенком. Также право на увольнение имеют военные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны. Каждый случай рассматривается индивидуально с учетом подтверждающих документов и обстоятельств.

