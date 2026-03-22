Кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам: перечень категорий
- Военнослужащие могут уволиться во время мобилизации по семейным обстоятельствам, такими как воспитание ребенка с инвалидностью или содержание троих детей.
- Освобождение также возможно для беременных женщин, лиц, которые ухаживают за недееспособными, или если близкие погибли во время войны.
В Украине во время военного положения военнослужащие могут уволиться со службы по ряду семейных причин. Юристы объяснили, в каких случаях это предусмотрено законом.
Основания для увольнения со службы определены законодательством Украины. Об этом рассказали специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
Кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам?
В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации военнослужащие могут уволиться со службы по определенным семейным обстоятельствам. Соответствующие основания определены законом "О воинской обязанности и военной службе".
В частности, право на увольнение имеют лица, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или ребенка с тяжелыми заболеваниями, а также те, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей. Кроме того, основанием является содержание трех и более детей в возрасте до 18 лет.
Освобождение также возможно в случае необходимости постоянного ухода за лицами с инвалидностью или недееспособными родственниками, при отсутствии других лиц, которые могут это обеспечить.
Отдельно предусмотрены основания для военнослужащих – в частности в связи с беременностью или уходом за ребенком. Также право на увольнение имеют военные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны. Каждый случай рассматривается индивидуально с учетом подтверждающих документов и обстоятельств.
Что стоит знать об оформлении отсрочек и бронирования в 2026 году?
В 2026 году бронирование работников возможно только для предприятий, официально признанных критически важными, и лиц, которые находятся на воинском учете. Не подлежат отсрочке лица без воинского учета, которые уже подлежат призыву, или неофициально трудоустроенные работники.
В марте правительство добавило новые категории предприятий в список критически важных для ВСУ, включая логистические. Предприятия, которые соответствуют критериям, могут получить право на бронирование своих работников, что важно для бесперебойной поддержки оборонного сектора.
Украинцы, освобожденные из российского плена, могут получить отсрочку от мобилизации через ЦНАП по упрощенной процедуре. Отсрочка подтверждается электронным документом в приложении Резерв+ и может быть распечатана через портал Дія.