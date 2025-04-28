Части военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет придется явиться в ТЦК без повестки. Также вручать повестки могут теперь не только представители территориальных центров комплектования, передает 24 Канал.

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Как происходит вручение повестки

Повестки отныне могут вручать не только представители ТЦК в присутствии полиции, но и работодатели.

Перечень уважительных причин для неявки в ТЦК включает:

стихийное бедствие;

болезнь;

военные действия на соответствующей территории и их последствий или других обстоятельств, которые лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и время;

смерть близких родственников (родителей, жены (мужа), ребенка, брата, сестры, деда, бабы) гражданина или близкого родственника его жены (мужа).

Заметим, что все уважительные причины необходимо подтвердить соответствующими документами. Если гражданин имеет такую причину и не явился в ТЦК, он должен сообщить об этом в течение трех дней от даты, указанной в повестке, и прибыть в территориально центр комплектования не позднее чем за 7 календарных дней.

Обратите внимание! ТЦК не имеет права самостоятельно проверять документы – это могут делать только полицейские и пограничники. Все трое (ТЦК, полиция, пограничники) имеют право проверять учетные документы, однако паспорт или ID-карту – только полиция и пограничники. Проверка документов фиксируется на видео служебными камерами.

Кому нужно явиться в ТЦК без повестки с 1 мая

Во время действия военного положения все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обратиться в военкомат в случае необходимости:

сменить место жительства в пределах Украины;

нужно выехать за границу не более чем на 3 дня;

сообщить об изменении персональных данных;

сообщить об утрате военно-учетного документа;

обновить данные с информацией в ТЦК;

подтвердить право на отсрочку.

Для граждан, которые самостоятельно прибыли в ТЦК и подлежат направлению на обучение (подготовку) в связи с призывом на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период, время явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения военно-врачебной комиссии.

Если в течение 60 дней обязанность не будет выполнена, руководитель ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания лица.

Заметим, что даже если у гражданина есть бронирование или отсрочка, в случае получения повестки он обязан явиться в ТЦК. В случае невыполнения этой обязанности лицо могут привлечь к административной ответственности.