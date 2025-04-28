Частині військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років доведеться з’явитися до ТЦК без повістки. Також вручати повістки можуть тепер не лише представники територіальних центрів комплектування, передає 24 Канал.

Дивіться також У Міноборони відповіли, кого можуть мобілізувати до 25 років

Як відбувається вручення повістки

Повістки відтепер можуть вручати не лише представники ТЦК в присутності поліції, а й роботодавці.

Перелік поважних причин для неявки до ТЦК включає:

стихійне лихо;

хвороба;

військові дії на відповідній території та їх наслідків або інших обставин, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і час;

смерть близьких родичів (батьків, дружини (чоловіка), дитини, брата, сестри, діда, баби) громадянина або близького родича його дружини (чоловіка).

Зауважимо, що всі поважні причини необхідно підтвердити відповідними документами. Якщо громадянин має таку причину і не з’явився до ТЦК, він повинен повідомити про це протягом трьох днів від дати, зазначеної в повістці, і прибути до територіально центру комплектування не пізніше ніж за 7 календарних днів.

Зверніть увагу! ТЦК не має права самостійно перевіряти документи – це можуть робити лише поліцейські та прикордонники. Усі троє (ТЦК, поліція, прикордонники) мають право перевіряти облікові документи, однак паспорт або ID-картку – лише поліція та прикордонники. Перевірка документів фіксується на відео службовими камерами.

Кому потрібно з'явитися в ТЦК без повістки з 1 травня

Під час дії воєнного стану всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані звернутися до військкомату у разі необхідності:

змінити місце проживання в межах України;

потрібно виїхати за кордон не більше ніж на 3 дні;

повідомити про зміну персональних даних;

повідомити про втрату військово-облікового документа;

оновити дані з інформацією в ТЦК;

підтвердити право на відстрочку.

Для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на навчання (підготовку) у зв’язку з призовом на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, час явки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки встановлюється протягом двох місяців з дня проходження військово-лікарської комісії.

Якщо протягом 60 днів обов’язок не буде виконано, керівник ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання особи.

Зауважимо, що навіть якщо у громадянина є бронювання чи відстрочка, у разі отримання повістки він зобов'язаний з’явитися до ТЦК. У разі невиконання цього обов’язку особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності.