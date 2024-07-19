"Молодой Байден": политолог назвал возможные имена кандидатов на выборы США от демократов

В ноябре 2024 года в США состоятся выборы президента. Кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена могут заменить люди с определенными критериями.

Они должны быть молодые, с опытом и узнаваемые. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что на такую роль подходят три человека.

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Возможные имена кандидатов на выборы США от демократов

По словам эксперта Совета внешней политики, если и делать ставку на какого-то из кандидатов от демократической партии, то сейчас, когда до выборов остается меньше, чем полгода, есть несколько параметров человека, который мог бы занять эту должность.

Во-первых, этот кандидат должен быть молодым. Во-вторых, он должен полностью воспроизводить ту программу, предложения и стратегию, которую дает Байден. Это все для того, чтобы потенциальные избиратели не были растеряны.

Это должна быть младшая версия Байдена с очень хорошим опытом по федеральной местной политике. Это не должно быть абсолютно новое лицо, этого человека должен кто-то узнавать,

– отметил Краев.

Эксперт Совета внешней политики рассказал, что, если смотреть на такие критерии, то кроме вице-президента Камалы Харрис можно добавить еще две фамилии. Говорится о губернаторе Калифорнии Гэвина Ньюсома, который в прессе уже имеет прозвище "молодой Байден" и министра инфраструктуры Пите Буттиджеджедже, который имеет опыт баллотирования в президенты США, стал своеобразным министром Байдена и курировал Формулу мира Владимира Зеленского от американцев.

Если бы я делал ставку, то я бы распределил свои деньги между этими тремя фамилиями,

– отметил Краев.