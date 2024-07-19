Вони повинні бути молоді, з досвідом та впізнавані. Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що на таку роль підходять три особи.

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Можливі імена кандидатів на вибори США від демократів

За словами експерта Ради зовнішньої політики, якщо і робити ставку на якогось із кандидатів від демократичної партії, то зараз, коли до виборів залишається менше, ніж півроку, є кілька параметрів людини, яка б могла обійняти цю посаду.

По-перше, цей кандидат має бути молодим. По-друге, він має повністю відтворювати ту програму, пропозиції та стратегію, яку дає Байден. Це все для того, аби потенційні виборці не були розгублені.

Це має бути молодша версія Байдена з дуже хорошим досвідом щодо федеральної місцевої політики. Це не має бути абсолютно нове обличчя, цю людину повинен хтось впізнавати,

– зазначив Краєв.

Експерт Ради зовнішньої політики розповів, що, якщо дивитись на такі критерії, то окрім віцепрезидента Камали Гарріс можна додати ще два прізвища. Мовиться про губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома, який в пресі вже має прізвисько "молодий Байден" та міністра інфраструктури Піта Буттіджеджа, який має досвід балотування в президенти США, став своєрідним міністром Байдена та курував Формулу миру Володимира Зеленського від американців.

Якби я робив ставку, то я б розподілив свої гроші між цими трьома прізвищами,

– зауважив Краєв.