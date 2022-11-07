Трехголовый змий – операция "наследник": кто заменит Путина на троне

В Кремле постепенно меняется конфигурация власти. Ближайшее окружение Владимира Путина осознает, что война идет до полного поражения. А значит, пора действовать, чтобы после падения диктатора откусить себе самый большой кусок власти в будущей России.

Борьба внутри властных кругов России перешла из кулуарного противостояния к публичному в очень сжатые сроки. Некоторые из политических фигур России давно известны как главные фавориты на замену Путину. В то же время, ряд персонажей вышли на передний план недавно, но очень стремительно набирают себе политические баллы.

Интересно Кто склонял Путина к вторжению в Украину

Серый кардинал России и идеолог войны против Украины

Одной из наиболее вероятных фигур, которая может прийти на замену Владимиру Путину, называют секретаря Совета Безопасности России, а также бывшего главу ФСБ России Николая Патрушева. Он считается главным претендентом на пост президента России еще с 2006 года.

Насколько Патрушев является лояльным к Путину человеком Он фактически был преемником Путина в должности директора ФСБ. В 2006 году произошло убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, а в 2016 году высший суд Лондона пришел к выводу, что к убийству причастны лично президент России Путин и секретарь Совбеза Патрушев, который на тот момент возглавлял ФСБ России.



В то же время Патрушев очень близок Путину идеологически. В своих публичных выступлениях и интервью он почти слово в слово повторяет конспирологические тезисы Путина о вмешательстве Запада во внутренние дела России и "внешнее управление" Украиной, из-за которого якобы в нашем государстве начал "господствовать нацизм".



Слева направо: экс-руководитель администрации Путина Сергей Иванов, Николай Патрушев, помощник Путина Евгений Школов, глава МВД Владимир Колокольцев / фото Кремля

За время работы Патрушева в должности секретаря Совбеза России этот орган существенно усилился и превратился в некий коллективный аппарат, цель которого – именно противостояние Западу, которое россияне якобы пытаются сегодня реализовать в Украине.

Именно этим органом принимались решения о так называемых "ультиматумах США и НАТО", где россияне требовали, чтобы Альянс отошел подальше от границ России. Именно Совбез впоследствии принимал решение о признании независимости так называемых ЛДНР, а на самом деле – решение о начале полномасштабного вторжения в Украину .

Во время заседания Совбеза, когда принималось решение о признании ЛДНР, сам Патрушев якобы пошел против Путина и призвал продолжить переговорный процесс. Однако в издании The Times раскрыли детали подготовки этого заседания.Как оказалось,При этом он был среди так называемых "ястребов", которые всячески подталкивали российского диктатора к началу вторжения.

Интересно, что Николай Патрушев долгое время был тем человеком, который имел прямую связь с Соединенными Штатами и, в частности, с ЦРУ. Именно он проводил множество переговоров с западными спецслужбами и сохранял образ скорее "голубя", желающего решать проблемы исключительно дипломатическим путем.

Он даже принимал главу ЦРУ Уильяма Бернса в Москве в 2021 году, где они обсуждали проблемы российско-американских отношений. Однако, как выяснилось, Патрушев никогда не выступал за мирные решения.



Встреча Патрушева и Бернса в Москве / фото Совбеза России

Взлет и падение Сергея Шойгу

Главу Минобороны России до начала полномасштабного вторжения также называли одним из главных претендентов на пост президента России. Шойгу, вкладывая огромные бюджеты в собственный пиар, получил очень положительную репутацию и высокие рейтинги среди россиян. При этом он является одним из основателей и центральных фигур во властной партии России – "Единой России".

Впрочем, все изменилось 24 февраля. Когда стал известен масштаб коррупции в министерстве обороны России, а провалы на фронте уже было невозможно скрывать, на Шойгу сразу посыпался шквал обвинений.

Основная атака против Шойгу и минобороны России в целом пошла от ФСБ России и аффилированных с этой структурой блогеров, комбатантов и военных корреспондентов. Шойгу обвиняли в провалах в командовании войском при наступлении и плохом обеспечении российской армии.



Шойгу попал "в немилость" / Getty

Дошло уже до смешного, когда в сторону Шойгу начали звучать прямые призывы "застрелиться" от коллаборантов и разного рода "шестерок" на местах. Очевидно, что позиции Шойгу очень сильно пошатнулись, и сейчас он скорее занимается вопросом сохранения собственной жизни, чем борьбой за первый пост в стране.

Международный преступник и кремлевский повар: как Пригожин стал фаворитом Путина

Самая неожиданная фигура последнего времени – Евгений Пригожин. Ранее судимый преступник и владелец ЧВК "Вагнера" за время полномасштабного вторжения стал едва ли не самым главным любимцем Владимира Путина. Пригожин сегодня имеет карт-бланш на любую деятельность, которая абсолютно не коррелируется ни с международным правом, ни даже с российским законодательством.

Начинал Пригожин как владелец ресторана в Санкт-Петербурге и обычный бандит. В какой-то момент его заметил Путин и стал давать ему довольно "деликатные" поручения.



Пригожин подавал Путину особые блюда / фото AP

Основным направлением деятельности Пригожина стало формирование частной военной компании, которая бы развязывала России руки в отношении любой военной деятельности по всему миру, и при этом не очернила бы официальный образ российской армии.

Что не так с Пригожином и его вагнеровцами ЧВК "Вагнера" стоит за рядом государственных переворотов в странах Африки, а также за многочисленными военными преступлениями в Сирии. Однако наиболее показательным стал один сирийский эпизод.



Вагнеровцы решили штурмовать нефтеперерабатывающий завод в одной из сирийских провинций, однако на тот момент его охраняли американские военные. Когда Пентагон сообщил Москве, что российские солдаты могут быть уничтожены, если не прекратят атаку, в Кремле ответили, что не имеют к этому войску никакого отношения. Американцы тогда в считанные минуты уничтожили несколько сотен вагнеровцев, что стало самой массовой потерей "Вагнера" до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Вагнеровцев также замечали и в зоне АТО в Украине, однако, как в случае с Сирией, официально Кремль никогда не признавал причастность к вагнеровцам и финансированию их деятельности. Впрочем, с началом полномасштабной войны России против Украины эта позиция Кремля также претерпела существенные изменения, а ЧВК "Вагнера" стала едва ли не самой элитной (в понимании россиян) и подготовленной составной частью российской армии.

Евгений Пригожин стал одной из главных публичных фигур российско-украинской войны. Он начал открыто критиковать генералитет России, совершать прямые нападки на политическое руководство страны, а именно – на депутатов и губернаторов, и самовольно освобождать из российских тюрем людей, сидевших там за очень серьезные преступления.

По уровню полномочий, которыми сегодня наделен Пригожин, его можно сравнить с агентом 007, главным героем известных романов и фильмов, однако далеко не в плане моральных качеств. Просто деятельность Евгения Пригожина сегодня полностью диссонирует с российским законодательством. Он фактически может делать все, что ему вздумается.

, что деятельность частных военных компаний, их создание и финансирование практически запрещена законами России. И когда ЧВК "Вагнера" была теневой организацией, ни у кого не вызывало никаких вопросов, ведь Кремль даже отрицал сам факт существования этой группировки.Однако сегодня Пригожин открывает полноценные офисы и мобилизационные центры, где вербует мужчин в ряды Вагнера полностью открыто.

Особого внимания в этом плане заслуживает именно создание теробороны в приграничных с Украиной областях России. Конечно, контроль за этими вооруженными подразделениями должен взять на себя Евгений Пригожин и его ЧВК. Часть экспертов считают, что Путин, поддерживая Пригожина, готовится к предстоящей борьбе за власть, которая вполне может перерасти в вооруженное противостояние.

Пригожин, на пару с другим любимцем Путина – Рамзаном Кадыровым, постоянно критикуют Шойгу и генералитет России. Вероятно, Путин планирует обвинить во всех провалах именно Минобороны России и готовится ко всем вариантам сопротивления, в том числе и к военному. Именно поэтому такие персонажи, как Пригожин, необходимы Путину в качестве оружия против возможного мятежа генералов.



Пригожин и Кадыров "по одну сторону баррикад" / фото из соцсетей Кадырова

Еще часть аналитиков сходятся во мнении, что усиливая таких сомнительных фигур неограниченными полномочиями, само по себе российское государство теряет так называемую "монополию на насилие". Это фактически приводит к разрушению государственных институций и всей вертикали государственного управления.

Таким образом Путин может загнать Россию в хаос, на фоне которого даже демонизированные 90-е россияне будут вспоминать с приятной ностальгией. Ведь теперь, в отличие от 90-х, у разного рода бандитов и преступников на руках есть огромный арсенал оружия, включая артиллерию, самолеты и тяжелую технику.

Какие преемники Путина могут быть легитимными

Однако не все варианты замены Путина обязательно приведут к катастрофе, а некоторые даже позволят уйти от преступной политики путинизма и сохранить установленную вертикаль управления в России. Для этого у России есть две возможные фигуры – премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом тот же Мишустин, в случае отстранения Путина, должен занять пост исполняющего обязанности президента России. Ведь согласно конституции, эти полномочия приобретает именно премьер-министр. В свое время Путин также пришел на замену Борису Ельцину.

Мишустин при этом за 9 месяцев войны не делал бешенных заявлений, как, например, Дмитрий Медведев, и в целом до последнего времени оставался где-то в стороне от так называемой "спецоперации", по крайней мере публично. Он все это время больше был завязан на чисто внутренних российских вопросах.



Мишустин и Собянин / фото Александр Щербак, Коммерсантъ

Сам Мишустин не пользуется большой популярностью среди россиян. Впрочем, учитывая фактически нулевые рейтинги Путина, когда он стал исполняющим обязанности президента России после Ельцина, это проблема, которую можно быстро и удачно решить.

Другой человек-компромисс – мэр Москвы Сергей Собянин. Он также долго воздерживался от агрессивной риторики против Украины и даже одним из первых начал саботаж мобилизации, объявленной Путиным.

Собянин возглавляет Москву – самый развитый и густонаселенный российский город, и имеет довольно неплохую репутацию, учитывая огромную коррупцию в местной Московской городской думе.

Как Мишустин, так и Собянин являются давними номенклатурными деятелями и фактически людьми сегодняшней системы. При этом они с ног до головы не замазаны в военных преступлениях России, хотя косвенно все равно к ним причастны. Эта совокупность разных факторов делает их почти идеальными кандидатами на первый постпутинский период.Не изменяя себе, с ними могут начать вести переговоры как Украина, так и Запад, договариваясь о полном выводе войск с нашей территории и выплате репараций в обмен на снятие санкций с них самих, российских элит и России в целом.

Успеет ли Путин полностью разрушить Россию

Крах путинского режима уже фактически неизбежен. Вопросом остается, как будет оформлен конец путинизма, и потянет ли он за собой в могилу все российское государство. Ведь чем дольше Владимир Путин остается у власти, тем больше государственных институций он успевает разрушить, тем самым отбирая у политического руководства последние остатки легитимности.

Манипуляция законодательством долгое время позволяла Путину достигать своих целей, сохраняя, по крайней мере, видимость деятельности в легальном поле. Именно для этого он переписывал конституцию и для этого зачищал любую оппозицию внутри страны по надуманным уголовным статьям.

Впрочем, удачное украинское сопротивление поставило его в позицию, с которой любые легальные решения, соответствующие законодательству самой России, требовали бы слишком много времени, поэтому Путин решил оставить их, наделяя полномочиями необходимых ему людей и разрушая образ неотъемлемых элементов системы, таких как армия и закон.

Люди с улицы, которым Путин раздал оружие, сейчас чувствуют свою силу, вместо этого чиновники, министры и депутаты, привыкшие действовать в законодательном поле, наоборот, сталкиваются с тем, что от них уже фактически ничего не зависит, ведь у губернаторов, в отличие от ЧВК "Вагнера" или Кадырова, нет автоматов и гаубиц, что делает их слабыми в сегодняшней России.

Недовольные россияне будут занимать позицию сильных

Гражданское недовольство в России растет с каждым днем. Еще несколько месяцев назад было трудно представить прямую критику власти даже в соцсетях, а уже сегодня мобилизованные россияне прямо в лицо, с бранью посылают генералов. По мере того, как российские матери будут получать похоронки, а провалы на фронте станут все более очевидными, гражданский бунт в России выйдет за пределы интернета.

В такой ситуации замена Владимира Путина может выйти из-под контроля. Получив низкое доверие со стороны общества, даже в том случае, если Путин попытается выдвинуть на будущие выборы своего фаворита, для этого могут потребоваться фальсификации огромного масштаба. И разгоряченная войной, экономическими проблемами и протестами общественность просто откажется их признавать.

Это может повлечь за собой военное противостояние различных вооруженных группировок, которых Путин успел наделить полномочиями, и политического руководства страны. В глазах простых россиян, наученных, что властью могут быть наделены только сильные, а в этом случае – вооруженные, полевые командиры, диссиденты генералы и вагнеровцы будут казаться более легитимными фигурами, чем любой министр или депутат.

"Сильная власть" Владимира Путина может быть разрушена в один момент, при этом этот крах может стать настоящей неожиданностью, как для внешнего мира, так и людей прямо встроенных в российскую систему. При этом последствия этого падения будут настолько жесткими, насколько долго Путину будет удаваться удержаться на посту президента России.