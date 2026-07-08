Их сложнее контролировать, – в легионе "Свобода России" раскрыли, кто может свергнуть Путина

Война против Украины с каждым днем создает все больше проблем для российской верхушки. Однако сам Путин не остановит агрессию, пока не потерпит окончательного поражения.

Окружение Путина также не способно противостоять ему, даже несмотря на то, что оно недовольно действиями диктатора. Заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь" рассказал 24 Каналу, что свергнуть режим под силу другой категории россиян.

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Путин загнал себя в ловушку собственного режима

Дальнобойные удары Украины начали действительно менять ход войны, пишут в издании The Washington Post. По данным журналистов, у российских чиновников пессимистические прогнозы относительно дальнейшего развития событий для России. Все потому, что Путин планирует любой ценой продолжать войну.

Проблема заключается и в том, что даже соратники Путина уже не могут заставить его остановиться.

Путин создал систему и стал ее же заложником. Мы знаем, что он не получает объективной информации о реальности, потому что если узнает, какова ситуация на самом деле, полетят головы. Поэтому он "варится" в пузыре собственной лжи. Ее поддерживают преданные люди, которых он сам и назначил, а они боятся,

– пояснил Максимилиан Андронников.

Теперь, например, начальник Генштаба России Валерий Герасимов не сможет прийти к Путину и сказать, что лгал ему последние четыре года; что на самом деле на фронте все плохо. После таких "откровений" будущее Герасимова или любого другого чиновника будет предрешено.

Поэтому вся российская верхушка лишь надеется, что все решится без них, что все еще может сложиться хорошо.

"Каждый боится стать первым, кто скажет всю правду: что все трещит по швам и нужно как можно быстрее, хоть на каких-то условиях, подписать с Украиной мир, а не мечтать о 4–6 областях, о какой-то "Новороссии". А "Новороссия" у них – это и Херсон, и Одесса. Они там вообще с ума сошли – совершенно не понимают, в какой реальности живут. Поэтому ожидаем мобилизацию, отбор денег у населения, и это будет феерично", – подчеркнул военный.

Полное интервью с "Цезарем": смотрите видео

Кто может остановить Путина?

По мнению "Цезаря", остановить Путина не смогут его подчиненные, даже если они на самом деле недовольны последствиями войны. Их страх за свою жизнь преобладает над неудобствами, которые возникли для них после полномасштабного вторжения.

Основным движущим фактором будущих событий станет так называемое среднее звено. Его гораздо сложнее контролировать. Основным фактором будущих событий станет само общество, которое осознает, что война – это плохо. Будущая элита России – это бойцы нашего легиона. Те, кто пришел защитить вас и свернуть шею путинской змее. А наши сторонники "на низах" перевернут систему, сломают ее,

– подчеркнул Андронников.

А пока Путин мчится в пропасть и увлекает за собой свой режим. Он не замечает, что деньги на войну заканчиваются, военные массово гибнут на фронте, а заменить их нечем. Диктатор упорно игнорирует и катастрофические проблемы в экономике, которая скоро может просто развалиться. В конце концов, такая недальновидность может стать началом конца путинского режима.

Отметим, что серьезные проблемы для России принесет и сдешевение нефти. Стало известно, что цена на российский экспортный сорт нефти Urals упала до 41,66 доллара за баррель. Резкое снижение цен означает, что Кремлю станет гораздо сложнее сдерживать рост бюджетного дефицита, который за первые пять месяцев года уже достиг 6 триллионов рублей.

Первые последствия Россия ощутит уже в августе.