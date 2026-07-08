Оточення Путіна також не здатне протистояти йому, навіть попри те, що незадоволене діями диктатора. Заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков із позивним "Цезар" розповів 24 Каналу, що знести режим під силу іншій категорії росіян.

До теми Путін продає велич, якої не існує: велике інтерв'ю з "Цезарем" із Легіону "Свобода Росії"

Путін загнав себе у пастку власного режиму

Далекобійні удари України почали справді змінювати хід війни, пишуть у виданні The Washington Post. За даними журналістів, російські чиновники мають песимістичні прогнози щодо подальшого розвитку подій для Росії. Все тому, що Путін планує за будь-яку ціну продовжуватиме війну.

Проблемою є й те, що навіть соратники Путіна вже не можуть змусити його зупинитися.

Путін створив систему і став її ж заручником. Ми знаємо, що він не отримує об'єктивного висвітлення реальності, бо якщо дізнається, якою є реальна ситуація – полетять голови. Тому він "вариться" у бульбашці своєї ж брехні. Її підтримують віддані люди, яких він сам і призначив, а вони бояться,

– пояснив Максиміліан Андронніков.

Тепер, наприклад, начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов не зможе прийти до Путіна і сказати, що брехав йому останні чотири роки; що насправді, на фронті все погано. Після таких "одкровень" майбутнє Герасимова чи будь-якого іншого чиновника буде визначеним.

Тому вся російська верхівка лиш сподівається, що все вирішиться без них, що все ще може буде добре.

"Кожен боїться стати першим, хто скаже всю правду: що все тріщить по швах і треба якнайшвидше хоч на якихось умовах підписувати з Україною мир, а не марити про 4–6 областей, про якусь "Новоросію". А "Новоросія" у них – це і Херсон, і Одеса. Вони там взагалі з глузду з'їхали – зовсім не розуміють, у якій реальності живуть. Тому очікуємо мобілізацію, відбирання грошей у населення, і це буде феєрично", – наголосив військовий.

Повне інтерв'ю з "Цезарем": дивіться відео

Хто може зупинити Путіна?

На думку "Цезаря" зупинити Путіна не зможуть його підлеглі, навіть якщо вони насправді незадоволені наслідками війни. Їхній страх за своє життя превалює над незручностями, які виникли для них після повномасштабного вторгнення.

Основним рушійним фактором майбутніх подій буде так звана середня ланка. Її набагато складніше контролювати. Основним фактором майбутніх подій буде саме суспільство, яке дозріє до розуміння, що війна – це погано. Майбутня еліта Росії – це бійці нашого легіону. Ті, хто прийшов вас захистити та звернути шию путінській змії. А наші прихильники "на низах" перевернуть систему, зламають її,

– підкреслив Андронніков.

А поки Путін летить у прірву і тягне за собою свій режим. Він не помічає, що гроші на війну закінчуються, військові масово гинуть на фронті, а замінити їх немає ким. Диктатор вперто ігнорує і катастрофічні проблеми в економіці, яка скоро може просто розвалитись. Зрештою, така недалекоглядність може стати початком кінця путінського режиму.

Зауважимо, що серйозні проблеми для Росії принесе і здешевшання нафти. Стало відомо, що ціна на російський експортний сорт нафти Urals впала до 41,66 долара за барель. Різке зниження цін означає, що Кремлю стане набагато важче стримувати зростання бюджетного дефіциту, який за перші п'ять місяців року вже сягнув 6 трильйонів рублів.

Перші наслідки Росія відчує вже у серпні.