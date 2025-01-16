Эпоха Владимира Путина стала катастрофической для России. Однако вряд ли его преемник сможет что-то изменить.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший посол Великобритании в России Родерик Лайн. Он предположил, что процесс депутинизации России не произойдет сразу после прихода к власти преемника российского диктатора.

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"Это будет кто-то из окружения Путина"

По мнению бывшего посла Великобритании в России, наиболее вероятным преемником Путина будет кто-то немного моложе него. Однако это будет человек, которого российский диктатор уже поддержал.

В России критически важно иметь поддержку со стороны органов безопасности, поэтому преемником российского президента будет кто-то из его окружения,

– сказал Лайн.

Действующий президент России серьезно отбросил страну назад. Ни один лидер в истории не украл у своего народа больше, чем Путин, считает бывший посол Великобритании в России. Через 20 лет россияне именно так будут вспоминать эпоху диктатора, ведь за последние 10 – 12 лет уровень жизни в стране не улучшался, а коррупция взлетела в стратосферу.

Я думаю, что после завершения путинской эпохи народ захочет снова модернизировать свою страну. Чтобы остальной мир не воспринимал Россию, как государство-изгой. Россияне будут пытаться восстановить рабочие отношения с остальной Европой,

– добавил бывший посол Великобритании в России.

Разговоры о потенциальном преемнике Путина периодически появляются. В частности, ранее вероятными претендентами на кресло президента страны-агрессора были Дмитрий Медведев, Николай Патрушева или его сын Дмитрий.