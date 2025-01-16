Таку думку 24 Каналу висловив колишній посол Великої Британії в Росії Родерік Лайн. Він припустив, що процес депутінізації Росії не станеться відразу після приходу до влади наступника російського диктатора.

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"Це буде хтось з оточення Путіна"

На думку колишнього посла Великої Британії в Росії, найбільш ймовірним наступником Путіна буде хтось трохи молодший за нього. Однак це буде людина, яку російський диктатор вже підтримав.

У Росії критично важливо мати підтримку з боку органів безпеки, тому наступником російського президента буде хтось із його оточення,

– мовив Лайн.

Чинний президент Росії серйозно відкинув країну назад. Жоден лідер в історії не вкрав у свого народу більше, ніж Путін, вважає колишній посол Великої Британії в Росії. Через 20 років росіяни саме так згадуватимуть епоху диктатора, адже за останні 10 – 12 років рівень життя у країні не покращувався, а корупція злетіла в стратосферу.

Я думаю, що після завершення путінської епохи народ захоче знову модернізувати свою країну. Щоб решта світу не сприймала Росію, як державу-ізгой. Росіяни намагатимуться відновити робочі відносини з рештою Європи,

– додав колишній посол Великої Британії в Росії.

Розмови про потенційного наступника Путіна періодично з'являються. Зокрема, раніше ймовірними претендентами на крісло президента країни-агресора були Дмітрій Медведєв, Ніколай Патрушева або його син Дмітрій.