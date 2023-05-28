Именно в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть перечень тех граждан, которые не подлежат мобилизации, но могут призываться по собственному желанию. 24 Канал объясняет, о ком идет речь.

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Категории, которые могут призвать только с их согласия:

забронированные работники;

лица с инвалидностью, временно непригодные к службе по состоянию здоровья (по заключению военно-врачебной комиссии);

граждане, что имеют более трех детей в возрасте до 18 лет;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка или детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

лица, воспитывающие больного ребенка с поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологией, психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа и тому подобное;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

военнообязанные, ухаживающие за больной женой или мужем, ребенком или родителями;

военнообязанные, имеющие жену или мужа из лиц с инвалидностью или родителей с инвалидностью I или II группы;

опекуны с инвалидностью;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка или детей, а кто-то из супругов уже проходит военную службу;

студенты, аспиранты и докторанты дневной или дуальной формы обучения, ученые и педагоги;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в войне против России с 2014 года.

Отметим, что работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций не подлежат призыву.

Скажем, речь идет о работниках Минобороны, службах спецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, БЭБ, НАБУ, ДБР, Государственной исполнительной службы и Управления госохраны.

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Вспомним к этой теме, что 2 мая 2023 года Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую военную мобилизацию еще на 90 дней – то есть до 18 августа. Очевидно, что парламентарии будут голосовать за продолжение соответствующей инициативы до тех пор, пока мы не победим.