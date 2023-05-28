Саме у законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" є перелік тих громадян, що не підлягають мобілізації, однак можуть призватись за власним бажанням. 24 Канал пояснює про кого йдеться.

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Категорії, які можуть призвати лише за їхньою згодою:

заброньовані працівники;

особи з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я (за висновком військово-лікарської комісії);

громадяни, у понад три дитини віком до 18 років;

особи, які самостійно виховують дитину чи дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

особи, які виховують хвору дитину з ураженнями нервової системи, тяжкими вроджені вади розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологією, психічними розладами, цукровим діабетом I типу тощо;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

військовозобов'язані, які доглядають за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною чи батьками;

військовозобов'язані, що мають дружину або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю або батьків з інвалідністю I чи II групи;

опікуни-особи з інвалідністю;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину чи дітей, а хтось із подружжя вже проходить військову службу;

студенти, аспіранти та докторанти денної або дуальної форми навчання, науковці та педагоги;

особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти у війні проти Росії від 2014 року.

Окремо зазначимо, що працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій не підлягають призову.

Скажімо, йдеться про працівників Міноборони, служби спецзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, БЕБ, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби та Управління держохорони.

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Згадаємо до цієї теми, що 2 травня 2023 року Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну військову мобілізацію ще на 90 днів – тобто до 18 серпня. Очевидно, парламентарі голосуватимуть за продовження відповідної ініціативи до тих пір, поки ми не переможемо.