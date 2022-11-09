Стран, которые тем или иным образом сейчас помогают и могут помогать России воевать и держаться "на плаву" – 6. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию.

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России могут помогать 6 стран

В частности, известно, что страна-агрессор кроме Ирана обращалась за помощью также в Китай и Северную Корею. А Казахстан и Узбекистан помогают ей обходить санкции.

Они также обращались в Китай и Северную Корею, возможно, в Кыргызстан, за поставками оружия, в частности пуль для РСЗО "Смерч" и "Ураган". Есть страны, такие как Казахстан и Узбекистан, которые помогают России обходить санкции, продавая им американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет,

– сказал Вадим Скибицкий.

Проблемы России с оружием

Также представитель ГУР МО обратил внимание и на суперсовременное оружие, которым Москва любит хвастаться на парадах. По его мнению, это только инсценировка.

Указывает на это и то, что Кремль обращается в другие страны за военной помощью. Более того, он находится под жесткими санкциями, которые разрушают не только его экономику. Они также блокируют возможность России свободно, как в довоенные времена, покупать вооружение и необходимые комплектующие для его производства.

России помогают вести войну: мнения экспертов

Политический аналитик и историк Армен Чибухчян объяснил, почему Иран сейчас сотрудничает с Россией. Кроме шантажа США у этой страны есть ряд причин, среди которых желание быть главными в регионе.

Военный эксперт Петр Черник прокомментировал сотрудничество страны-агрессора с КНДР. Он считает, что боеприпасы, которые это государство может предоставить Кремлю, улучшит позиции России на 5 – 10 процентов, но не больше.

А политолог Игорь Чаленко вообще считает, что сотрудничество КНДР и России – это положительный сигнал для Украины. Все потому, что это демонстрирует, насколько плохи в стране-агрессоре дела.

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