Країн, які тим чи іншим чином зараз допомагають та можуть допомагати Росії воювати та триматися "на плаву" – 6. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню.

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Росії можуть допомагати 6 країн

Зокрема відомо, що країна-агресорка окрім Ірану зверталася за допомогою також до Китаю та Північної Кореї. А Казахстан та Узбекистан наразі допомагають їй обходити санкції.

Вони також зверталися до Китаю та Північної Кореї, можливо, до Киргизстану, за поставками зброї, зокрема куль для РСЗВ "Смерч" і "Ураган". Є країни, такі як Казахстан і Узбекистан, які допомагають Росії обходити санкції, продаючи їм американські та японські цивільні компоненти, необхідні для створення ракет,

– сказав Вадим Скібіцький.

Проблеми Росії зі зброєю

Також представник ГУР МО звернув увагу й на суперсучасну зброю, якою Москва любить вихвалятися на парадах. На його думку, це лише інсценізація.

Вказує на це й те, що Кремль звертається до інших країн за військовою допомогою. Ба більше, він наразі знаходиться під жорсткими санкціями, які руйнують не лише його економіку. Вони також блокують можливість Росії вільно, як у довоєнні часи, купувати озброєння та необхідні комплектуючі для його виробництва.

Росії допомагають вести війну: думки експертів

Політичний аналітик та історик Армен Чібухчян пояснив, чому Іран зараз співпрацює з Росією. Окрім шантажу США у цієї країни є ще низка причин, серед яких бажання бути головними у регіоні.

Військовий експерт Петро Черник ж прокоментував співпрацю країни-агресорки з КНДР. Він вважає, що боєприпаси, які ця держава може надати Кремлю, покращить позиції Росії на 5 – 10 відсотків, але не більше.

А політолог Ігор Чаленко взагалі вважає, зо співпраця КНДР та Росії – це позитивний сигнал для України. Все тому, що це демонструє, наскільки погані в країні-агресорці наразі справи.

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