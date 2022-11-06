Такое мнение 24 канала озвучил политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчан. Ранее сообщалось о том, уменьшит ли Иран сотрудничество с Россией после признания поставок дронов .

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Иран хочет быть главным в регионе

Чибухчан рассказал, что Иран, как и Турция, хочет быть главным у себя в регионе. Он помогает России, чтобы шантажировать США. Фактически демонстрирует свою готовность к ядерным переговорам с одной стороны, с другой стороны, показывает, что будет, если с него не снимут санкции.

Иран демонстрирует, что в случае чего у него есть такая опция – заключить союз с Россией. Тогда ваша ситуация будет более сложной. Помогая России оружием, Иран повышает ставки в переговорах с США,

– отметил политический аналитик.

Южный Кавказ

Он продолжил, что Южный Кавказ – это тоже горячая точка, где периодически происходят вооруженные конфликты, последний из которых длился 3 дня полтора месяца назад. Нэнси Пелоси заявляет, что Армения, Украина и Тайвань – это борьба демократий против автократий. В этом вопросе Россия, Турция и Иран выступают союзниками против Запада, но конкурентами за влияние в регионе.

"Россия, в частности, из-за поражений в Украине теряет свой статус и влияние на Южном Кавказе также", – отметил историк.

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Конкуренция беспилотников

По его словам, Иран может давать России беспилотники, чтобы конкурировать с Турцией. Ведь ее байракторы раскручены в Украине. Турецкие байракторы получили такой пиар.

Иран захотел подобную рекламу своих дронов,

– подчеркнул Чибухчан.

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