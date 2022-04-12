Кто помогает жить Киеву во время войны, – красноречивое видео

Аварийные службы, уборщики, ОСМД – это герои невидимого фронта, люди, которые могли выехать, но остались в Киеве и продолжают работать.

Коммунальщики даже в условиях войны обеспечивают чистоту столичных дворов, ремонтируют под обстрелами водопроводы и электросети, оберегают имущество.

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Водители мусоровозов начали работать уже на следующий день после нападения России – 25 февраля. "Война войной, но мусор надо было собирать", – вспоминает коммунальщик.

Сейчас работы в Киеве стало больше. Часть работников уехала, поэтому те, кто остался, работают "за двоих". Бригады дворников убирают даже вокруг поврежденных от взрывов домов.

Все не могут выехать, кому-то надо оставаться и работать,

– говорит один из дворников.

Как работают коммунальщики Киева во время войны

Порядок и самоорганизация

Киевские ЖЭКи и ОСМД также исправно функционируют. Из сложностей – подрядные организации по вывозу мусора или обслуживанию лифтов еще не возобновили работу. Поэтому киевляне организуются и собственноручно убирают территории возле своих домов.

"Серовые" водопроводчики

Водопроводчикам уже в первый день войны пришлось ремонтировать разбитый водопровод. "Страшно было как никогда, но это надо было сделать", – рассказывает один из работников. "Киевводоканал" настолько "суровый", что когда за 300 метров от них падает российская ракета, они все равно продолжают латать трубы.

Все время в Киеве была вода, свет, вывозился мусор – это дало жителям столицы ощущение, что их не бросили. Пока существуют такие герои даже среди привычных нам коммунальщиков – Украину не победить.

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