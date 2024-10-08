Поздравили главу Кремля не так и много лидеров других государств, поэтому он пошел на хитрость. Чтобы, как рассказал в разговоре с 24 Каналом политтехнолог Борис Тизенгаузен, не казаться грустным и одиноким.

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Путин все больше ощущает влияние международной изоляции

По словам политтехнолога, Путину пришлось схитрить: провести саммит руководителей СНГ 8 октября, чтобы они приехали заранее и будто бы заодно поздравили диктатора с днем рождения.

Российский глава стремился продемонстрировать, что его чествует большое количество иностранных лидеров. Но не получилось, В этом году он получил наименьшее количество поздравлений с начала войны в Украине.

Из мировых лидеров Путину позвонил только президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, остальные ограничились телеграммами:

президент Никарагуа Даниэль Ортега;

президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;

президент Беларуси Александр Лукашенко;

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

президент ЦАР Фостен-Арканж;

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа.

В Сочи резиденцию "Бочаров Ручей" снесли. Будут, видимо, делать глубже бункер. Он даже туда боится летать. Хотя раньше ездил к Кабаевой и они вместе праздновали. В этом году получился "день рождения изгнанника",

– отметил Борис Тизенгаузен.

Путин понял, что попадает под влияние международной изоляции. Он осознает, что до конца его жизни не хватит времени, чтобы вернуться на уровень признания, который был до полномасштабного вторжения в Украину.

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Так, через несколько лет после завершения войны найдутся страны, которые в дальнейшем будут покупать у России энергоносители. Лидеры этих государств даже будут пожимать руку Путину и фотографироваться с ним. Однако уже сегодня весь мир смотрит на диктатора с презрением, в частности, из-за похищения украинских детей.