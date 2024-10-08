Привітали главу Кремля не так і багато лідерів інших держав, тому він пішов на хитрість. Щоб, як розповів у розмові з 24 Каналом політтехнолог Борис Тизенгаузен, не здаватися сумним та самотнім.

До теми Подарунки для Путіна: як російського диктатора вітали з днем народження

Путін дедалі більше відчуває вплив міжнародної ізоляції

За словами політтехнолога, Путіну довелося схитрувати: провести саміт керівників СНД 8 жовтня, щоб вони приїхали завчасно і буцім заодно привітали диктатора з днем народження.

Російський глава прагнув продемонструвати, що його вшановує велика кількість іноземних лідерів. Але не вийшло, цьогоріч він отримав найменшу кількість привітань з початку війни в Україні.

Зі світових лідерів Путіну зателефонував лише президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, решта обмежилася телеграмами:

президент Нікарагуа Даніель Ортега;

президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов;

президент Білорусі Алєксандр Лукашенко;

прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;

президент ЦАР Фостен-Арканж;

президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;

король Бахрейну шейх Хамад бен Іса Аль Халіфа.

У Сочі резиденцію "Бочаров Ручей" знесли. Будуть, мабуть, робити глибшим бункер. Він навіть туди боїться літати. Хоча раніше їздив до Кабаєвої і вони разом святкували. Цьогоріч вийшов "день народження вигнанця",

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Путін зрозумів, що попадає під вплив міжнародної ізоляції. Він усвідомлює, що до кінця його життя не вистачить часу, щоб повернутися на рівень визнання, який був до повномасштабного вторгнення в Україну.

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Так, через кілька років після завершення війни знайдуться країни, які надалі купуватимуть у Росії енергоносії. Лідери цих держав навіть тиснутимуть руку Путіну та фотографуватимуться з ним. Однак уже сьогодні весь світ дивиться на диктатора з презирством, зокрема, через викрадення українських дітей.