Зашли "поколотить понты", а пришлось бежать: кто в России решил уничтожить армию

Владимир Путин вместе со спецслужбами решили, вероятно, уничтожить российскую армию и поставили невозможную задачу – захватить всю Украину. Так российская ФСБ просто подставила минобороны России.

Так в комментарии 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он считает, что российские генералы предлагали захватить только Донбасс, ведь у россиян тогда хватало на это сил и средств.

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"Поскольку российская армия, особенно после сирийской войны, сильно поднялась и в политическом отношении в самой России, они "прибили и снесли", скажем, "с уровня принятия решений" спецслужбы", – сказал он.

Поэтому, предполагает летчик-инструктор, "ФСБ вместе с Путиным решили снести армию в ноль".

Подстава от спецслужб

Свитан убежден, что сейчас российские генералы понимают, что это подстава от спецслужб.

А вот политическая команда, которую давал уже Путин... у него базисом было все же предательство тех "инфильтрированных" лиц российского ФСБ в наших властных структурах. Предательство и меркантильная составляющая наших политиков,

– рассказал полковник запаса ВСУ.

Он считает, что Путина на это натолкнул его кум – Виктор Медведчук.

"Он же здесь всех покупал во все стороны, на российские деньги, путинские. Хотя, я так понимаю, что себе немного оставил, не всех купил", – заявил лётчик-инструктор.

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"Поколотить понты"

Он заметил, что, вероятно, весь этот спектр принятия решений и натолкнул российских генералов на попытку выполнить это решение. Мол, им поставили задачу – "не напасть на страну или разгромить армию, а зайти и поколотить понты несколько дней в Украине".

"Эти понты столкнулись с нашей армией, с нашим народом, который уже озверел и понял, что будут продолжаться кошмары. И их просто разорвали в клочья", – добавил Роман Свитан.

Поэтому российской армии и пришлось "бежать" с большей части захваченных территорий, считает военный эксперт.

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