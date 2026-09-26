Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, после начала полномасштабного вторжения в 2022 году государство-агрессор сменило куратора оккупированных регионов. Вместо Дмитрия Козака новым руководителем оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской областей, Запорожья и Крыма стал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

Кто занимается разграблением украинских земель?

В марте 2022 года Хуснуллин возглавил рабочую группу по реализации специальных инфраструктурных проектов, созданную распоряжением правительства России № 542-р1. Эта структура заменила межведомственную комиссию, действовавшую с декабря 2014 года.

Спецгруппа Хуснуллина взяла на себя абсолютный управленческий и финансовый контроль над оккупированными землями. Она функционирует как теневое правительство, решения которого оккупационные администрации обязаны выполнять беспрекословно.

Заседания органа проходят еженедельно в Москве с участием более 50 человек. В состав президиума входят высокопоставленные чиновники силовых ведомств, в частности руководитель 4-й службы ФСБ Сергей Алпатов, глава 5-й службы ФСБ Алексей Комков, первый заместитель министра внутренних дел России Андрей Курносенко и заместитель начальника центра управления обороной Виктор Калганов.

Также в работе принимают участие российские министры, их заместители, руководители государственных компаний и отдельные местные коллаборационисты.

Грабеж имущества и целенаправленный этноцид

Основным направлением деятельности спецгруппы является перераспределение и рейдерский захват имущества украинских граждан и бизнеса. Захваченные предприятия, недвижимость, украденное зерно и другую продукцию оккупанты оформляют на себя по российским законам.

Помимо экономического грабежа, Кремль принимает решения, направленные на этноцид украинского населения. Российские чиновники внедряют программы принудительного переселения, создают искусственный дефицит товаров и поддерживают жесткую информационную блокаду.

В военной разведке подчеркнули, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление виновных ждет справедливая расплата.

Следует также напомнить о критической ситуации в оккупированных Олешках в Херсонской области. Из-за блокады города россиянами туда не поступают продукты. Около 6 тысяч местных жителей остаются без света, воды и медикаментов, а из-за голода вынуждены собирать и употреблять сорняки с огородов.