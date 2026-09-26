Як повідомляє Головне управління розвідки МО України, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році держава-агресорка змінила куратора захоплених регіонів. Замість Дмітрія Козака новим керівником окупованих частин Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя та Криму став віцепрем'єр уряду Росії Марат Хуснуллін.

Хто займається грабунком українських земель?

У березні 2022 року Хуснуллін очолив робочу групу з реалізації спеціальних інфраструктурних проектів, утворену розпорядженням російського уряду №542-р1. Ця структура замінила міжвідомчу комісію, яка діяла з грудня 2014 року.

Спецгрупа Хуснулліна перебрала на себе абсолютний управлінський і фінансовий контроль над окупованими землями. Вона функціонує як тіньовий уряд, рішення якого окупаційні адміністрації зобов'язані виконувати беззаперечно.

Засідання органу відбуваються щотижня у Москві за участі понад 50 осіб. До складу президії входять високопосадовці силових блоків, зокрема керівник 4-ї служби ФСБ Сергій Алпатов, очільник 5-ї служби ФСБ Олексій Комков, перший заступник міністра внутрішніх справ Росії Андрій Курносенко та заступник начальника центру управління обороною Віктор Калганов.

Також у роботі беруть участь російські міністри, їхні заступники, керівники державних компаній та поодинокі місцеві колаборанти.

Грабунок майна та цілеспрямований етноцид

Основним напрямом діяльності спецгрупи є перерозподіл і рейдерське захоплення майна українських громадян та бізнесу. Захоплені підприємства, нерухомість, вкрадене зерно й іншу продукцію окупанти оформлюють на себе за російськими законами.

Крім економічного грабунку, Кремль ухвалює рішення, спрямовані на етноцид українського населення. Російські посадовці впроваджують програми примусового переселення, створюють штучний дефіцит товарів та утримують сувору інформаційну блокаду.

У воєнній розвідці наголосили, що за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин на винних чекає справедлива відплата.

Слід нагадати також про критичну ситуацію в окупованих Олешках, що на Херсонщині. Через блокування міста росіянами туди не надходять продукти. Близько 6 тисяч місцевих жителів залишаються без світла, води та медикаментів, а через голод змушені збирати й споживати бур'яни з городів.