Об этом 24 Каналу сказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. Он рассказал, какие подозрения начинают появляться у граждан США относительно Трампа.

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"Трампу безразлично на все"

Как отметил политический деятель из США, американцы уже задумываются над тем, кто же на самом деле правит Белым домом – Трамп или, возможно, Илон Маск.

Трамп выглядит как старый французский бульдог, который ворчит и что-то выдает, а в это время Маск занимается делами,

– сказал Рашкин.

Сейчас в США происходит противостояние между политиками, которые оказались под давлением Трампа, и местными избирателями. Политики застряли в этой ситуации и пока Трамп чувствует себя "королем". Ведь заявления, которые он делает, не может делать человек, который боится ответственности.

Его не волнует ничего, кроме него самого. Он говорит, если человек спасает страну, то не нарушает законов. Впрочем, сейчас надо, чтобы люди, которые были за него, постепенно проснулись,

– заметил политический деятель из США.

Налаживание отношений с Россией – это политически плохая идея. Однако Трамп этого не замечает, потому что он видит только то, что очень хочет видеть и имеет свои планы на все.

В то же время глава Белого дома уверен в возможности окончания "российско-украинского конфликта" уже на этой неделе.