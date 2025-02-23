Про це 24 Каналу сказав громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін. Він розповів, які підозри починаються з'являтися у громадян США щодо Трампа.

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"Трампу байдуже на все"

Як зазначив політичний діяч зі США, американці вже задумуються над тим, хто ж насправді править Білим домом – Трамп чи, можливо, Ілон Маск.

Трамп виглядає як старий французький бульдог, який бурчить й щось виказує, а у цей час Маск займається справами,

– мовив Рашкін.

Зараз у США відбувається протистояння між політиками, які опинилися під тиском Трампа, та місцевими виборцями. Політики застрягли у цій ситуації й поки що Трамп відчуває себе "королем". Адже заяви, які він робить, не може робити людина, яка боїться відповідальності.

Його не хвилює нічого, окрім нього самого. Він говорить, якщо людина рятує країну, то не порушує законів. Втім, зараз треба, щоб люди, які були за нього, поступово прокинулися,

– зауважив політичний діяч зі США.

Налагоджування відносин з Росією – це політично погана ідея. Однак Трамп цього не помічає, бо він бачить лише те, що дуже хоче бачити й має свої плани на все.

Водночас очільник Білого дому упевнений у можливості закінчення "російсько-українського конфлікту" вже цього тижня.