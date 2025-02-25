Многое решают "ракеты де Голля": политолог назвал главных лидеров "новой Европы"

Некоторые европейские страны четко заявляют о своем лидерстве в Европе. Для одних оно обеспечивается мощным вооружением, для других – дипломатическими усилиями.

Политолог Николай Давидюк в эфире политолога Николая Давидюка 24 Канала отметил, что в Европе есть несколько ключевых лидеров. В частности, он отметил Францию и Эммануэля Макрона, который заявил, что деньги Европа предоставила Украине безвозвратно.

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"Знаете, это был глоток свежего воздуха. Вдруг в комнате заговорил разум и здравый смысл, и мы подумали: "Наконец-то кто-то начал говорить не выдуманные фразы". Я думаю, что Макрон – это элегантное лидерство. Почему Макрон так легко чувствует себя с Трампом? 400 ракет, которые де Голль оставил Франции, сегодня играют ключевую роль в ее лидерстве в Европе", – сказал Николай Давидюк.

Давидюк также отметил, что вторая страна с сильными позициями – это Италия. Ее лидером является премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом и Элонном Маском.

Политолог убежден, что Мелони продолжит продвигать идею переноса столицы Европейского Союза в Рим. Кроме того, новая власть Германии после выборов будет пытаться завоевать доверие.

Понятно, что Фридрих Мерц, который только что занял должность, будет делать свои первые шаги. Это спасенная Германия. Если бы она попала в руки "Альтернативы для Германии", то это была бы уже не Германия, а альтернатива. А сейчас имеем дело с оригиналом, а не с пророссийскими копиями,

– сказал Николай Давидюк.

Он также добавил, что, несмотря на выход из Евросоюза, Великобритания стремится объединяться с Европой в борьбе против Владимира Путина. Политолог уверен, что Украина также может быть лидером в Европе.

Украина может предложить свое лидерство на основе ценностей и видения. Все, что мы говорили десять лет назад, уже произошло. И то, что мы говорим сейчас, тоже произойдет,

– сказал Давидюк.

Он подытожил, что лидерство – это о том, как страна видит свое будущее и как реализует свои возможности, поэтому Украина имеет все шансы стать лидером.