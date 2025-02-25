Політолог Микола Давидюк в ефірі 24 Каналу зазначив, що в Європі є кілька ключових лідерів. Зокрема, він відзначив Францію та Еммануеля Макрона, який заявив, що гроші Європа надала Україні безповоротно.

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"Знаєте, це був ковток свіжого повітря. Раптом у кімнаті заговорив розум і здоровий глузд, і ми подумали: "Нарешті хтось почав говорити не вигадані фрази". Я думаю, що Макрон – це елегантне лідерство. Чому Макрон так легко почувається з Трампом? 400 ракет, які де Голль залишив Франції, сьогодні відіграють ключову роль у її лідерстві в Європі", – сказав Микола Давидюк.

Давидюк також зазначив, що друга країна з сильними позиціями – це Італія. Її лідером є прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, яка має добрі відносини з Дональдом Трампом і Елонном Маском.

Політолог переконаний, що Мелоні продовжить просувати ідею перенесення столиці Європейського Союзу до Рима. Крім того, нова влада Німеччини після виборів намагатиметься завоювати довіру.

Зрозуміло, що Фрідріх Мерц, який щойно зайняв посаду, робитиме свої перші кроки. Це врятована Німеччина. Якби вона потрапила в руки "Альтернативи для Німеччини", то це була б уже не Німеччина, а альтернатива. А зараз маємо справу з оригіналом, а не з проросійськими копіями,

– сказав Микола Давидюк.

Він також додав, що, попри вихід з Євросоюзу, Велика Британія прагне об'єднуватися з Європою в боротьбі проти Владіміра Путіна. Політолог впевнений, що Україна також може бути лідером в Європі.

Україна може запропонувати своє лідерство на основі цінностей і бачення. Все, що ми казали десять років тому, вже відбулося. І те, що ми кажемо зараз, теж відбудеться,

– сказав Давидюк.

Він підсумував, що лідерство – це про те, як країна бачить своє майбутнє і як реалізує свої можливості, тому Україна має всі шанси стати лідером.