Илон Маск рассказал, сколько SpaceX тратит на Starlink для Украины

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что Министерство обороны США не финансирует услуги спутникового Интернет Starlink от SpaceX. Он рассказал, какую сумму тратит компания в поддержку спутниковых услуг в Украине.

Илон Маск заявил во вторник, 18 октября, что услуги SpaceX Starlink не получили никакого финансирования от Министерства обороны США через день после того, как было сказано, что Пентагон рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink в Украине.

Кстати "Это работа правительства США": политолог объяснил последние скандальные заявления Илона Маска

В США размышляют о возможности оплаты Starlink в Украине

SpaceX тратит около 20 миллионов долларов ежемесячно на поддержку спутниковых услуг в Украине. Компания потратила около 80 миллионов долларов на установку и поддержку там Starlink.

SpaceX теряет примерно 20 миллионов долларов в месяц из-за неоплаченных услуг и расходов, связанных с мерами безопасности для защиты от кибервойны, но мы будем продолжать это делать (вздыхает),

– написал Маск в сети.

Он также подчеркнул, что Министерство обороны США не финансирует услуги спутникового Интернет Starlink в Украине. Однако несколько других стран, организаций и отдельных лиц платят примерно за 11 тысяч из 25 тысяч терминалов.

В СМИ также сообщают, что Пентагон все же размышляет над возможностью оплаты Starlink в Украине .

Маск согласился продолжить финансирование Starlink в Украине

Недавно Илон Маск отметился возмутительными заявлениями, он предложил "формулу мира", которая только возмутила украинцев.

Затем компания Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц.

В компании миллиардера отметили, что финансирование будет стоить более 120 миллионов до конца года и может обходиться около 400 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев.

Впоследствии Илон Маск заявил, что все же продолжит финансировать Starlink в Украине. Он упрекнул, что другие компании продолжают зарабатывать, а его компания будет предоставлять деньги Украине.

Кстати – Очередное заявление Илона Маска по Starlink в Украине: смотрите видео