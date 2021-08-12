Пользователь сети Макс Юрьев сообщил: дрифт-шоу снимал Lushyn Filmmaking, основателем которого является Влад Лушин. На обнародованных скриншотах видно, что продакшн публиковал фотографии со съемок.

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В то же время сейчас на странице Lushyn Filmmaking фотографии недоступны. Пользователи сети отметили, что многие компании снимают видео в сотрудничестве с местными продакшенами.

Кроме того, Юрьев отметил, что сейчас пытаются найти "козла отпущения".



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Lushyn Filmmaking мог снимать видео для Red Bull / Скриншот Max Yuriev

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