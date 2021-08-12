Користувач мережі Макс Юр'єв повідомив: дрифт-шоу знімав Lushyn Filmmaking, засновником якого є Влад Лушин. На оприлюднених скриншотах видно, що продакшн публікував світлини зі зйомок.
Зауважте Без огороджень та дозволу: на Софійській площі Києва дрифтували авто Red Bull – відео
Водночас наразі на сторінці Lushyn Filmmaking світлини – недоступні. Користувачі мережі зауважили, що багато компаній знімають відео у співпраці з місцевими продакшенами.
Окрім того, Юр'єв зауважив, що наразі намагаються відшукати "цапа відбувайла".
Розшукують експрацівника Red Bull / Скриншот Max Yuriev
Lushyn Filmmaking міг знімати відео для Red Bull / Скриншот Max Yuriev
Скандал з Red Bull: головне
- Дрифт-шоу відбулося у Києві на Софійській площі. Як наслідок, на бруківці залишилися гальмівні шляхи авто. Навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому утворилися цілі кола.
- Інцидент в історичній частині столиці обурив українців. У мережі вони залишили шквал коментарів.
- Представники компанії Red Bull Україна вибачилися за зйомку та пообіцяли ліквідувати небажані для міста наслідки.
- Однак, зрештою, асфальт відмивали волонтери та активісти. Долучилася до прибирання також реперка Alyona Alyona, яка брала участь у дрифт-шоу.