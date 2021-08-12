Користувач мережі Макс Юр'єв повідомив: дрифт-шоу знімав Lushyn Filmmaking, засновником якого є Влад Лушин. На оприлюднених скриншотах видно, що продакшн публікував світлини зі зйомок.

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Водночас наразі на сторінці Lushyn Filmmaking світлини – недоступні. Користувачі мережі зауважили, що багато компаній знімають відео у співпраці з місцевими продакшенами.

Окрім того, Юр'єв зауважив, що наразі намагаються відшукати "цапа відбувайла".



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Lushyn Filmmaking міг знімати відео для Red Bull / Скриншот Max Yuriev

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