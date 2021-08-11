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Втрати на Донбасі

Джерело: 24 канал

У госпіталі помер 30-річний боєць із Житомирщини Олексій Кайданович. Чоловік служив у 54 розвідувальному батальйоні і 10 серпня отримав поранення на фронті. Олексій отримав смертельне поранення внаслідок обстрілів окупантів на Донбасі. Внаслідок цього загалом 3 наших захисників потрапили у лікарню.

Кайданович перебував у важкому стані, і зранку 11 серпня його життя обірвалося. Водночас інші 2 бійців – у задовільному стані під наглядом медиків.

Інша сумна звістка прийшла із селища Новоселівка-2. Російські найманці тут зранку 11 серпня обстріляли позиції ЗСУ та житлові будинки. Один снаряд влучив у подвір'я приватного будинку. У той час там перебував 86-річний господар. Тіло чоловіка з чисельними осколковими пораненнями виявила його дружина.

Під ворожим вогнем постраждав і український військовий: він отримав скалкові поранення.

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Обстріляний будинок
Будинок, який обстріляли окупанти

Уряд продовжив карантин

Джерело: 24 канал

Карантин в Україні офіційно добігав кінця 31 серпня. Кабінет Міністрів вирішив його продовжити, зважаючи на певне погіршення епідеміологічної ситуації. Відтак карантинні обмеження за рішенням уряду продовжили до 1 жовтня.

Наразі уряд поки не планує вводити додаткові карантинні обмеження всередині України. До того ж на усій території діє зелена зона.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, наразі епідемічна ситуація в Україні контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції.

Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%. Крім того, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі,
– сказав Шмигаль.

Під час засідання уряду прем'єр заявив, що темпи вакцинації в Україні стрімко зросли. Лише за минулий тиждень щеплення отримали майже 1 мільйон людей.

Зверніть увагу! За минулу добу в Україні на коронавірус захворіли 1 122 людей. До лікарень потрапили 648 пацієнтів з ускладненнями. Коронавірус забрав життя ще 25 людей.

Карантин адаптивний
Як діє адаптивний карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новий очільник столичної поліції

Джерело: фейсбук Андрія Крищенка

Глава поліції Києва Андрій Крищенко подав рапорт про відставку. Він повідомив про своє рішення 11 серпня, запостивши відповідний допис у фейсбуці.

У поліції Києва Крищенко пропрацював 5,5 років. Він подякував людям, з якими мав нагоду працювати, та підкреслив, що пишається спільною роботою.

Ми однією командою робили все, аби забезпечити порядок у столиці. Я постійно ходжу вулицями Києва без супроводу чи охорони й спілкуюся з людьми. Я вірю у кожного, хто патрулює вулиці, затримує правопорушників чи розслідує злочини,
– наголосив він.

У той же день глава МВС представив нового керівника поліції Києва. Ним став ексочільник поліції Полтавщини Іван Вигівський. Саме про нього медіа напередодні писали, як про ймовірного наступника Крищенка.

Іван Вигівський
Вигівський в органах працює з 1999 року

Нардеп Олександр Юрченко отримав підозру через хабар

Джерело: НАБУ

Спеціальна антикорупційна прокуратура висунула обвинувачення нардепу Олександру Юрченку за хабарництво. Крім Юрченка, обвинувальний акт отримав його неофіційний помічник Іван Фіщенко.

За версією слідства, Юрченко попросив надати йому через посередника – Фіщенка, хабар у розмірі 13 тисяч доларів. Натомість нардеп обіцяв внести пропозиції до проєкту Закону України "Про управління відходами".

Надалі нібито мали принести ще 200 тисяч доларів для підкупу нардепів-членів відповідного комітету, щоб ті проголосували за пропозиції. Тоді нардепа піймали, а ВАКС взяв під варту із можливістю внести заставу – 3 мільйони гривень. За нього внесли гроші, тож нардеп вийшов під зобов'язання. Фіщенка теж взяли під варту з альтернативою 1 мільйон гривень застави. Помічник також вийшов із СІЗО.

Надалі обвинувальний акт стосовно обох мають скерувати до суду.

Софійську площу відмивають після дрифту

Джерело: 24 канал

Другий день мережа активно обговорює наслідки дрифту автомобілів, який у центрі Києва влаштувала компанія Red Bull. Незважаючи на обіцянки, фірма не відмила бруківку від слідів шин, відтак на прибирання вийшли зокрема комунальники і волонтери.

Як відмивають бруківку на Софійській площі / Фото Анни Брикової для 24 каналу

Відмивати Софійську площу прийшла і одна з учасниць дрифту – реперка Alyona Alyona. Вона разом з іншими блогерами брала участь у дрифті на авто. Втім, розповідає, що всю організацію взяв на себе саме Red Bull, а її команда була простими запрошеними гостями.

Вона запевнила, що українські представники Red Bull нічого їй не пояснили.

Український Red Bull все погоджує з австрійським. Австрійський – нічого не знає. Вже вибачились 10 разів, але неофіційно. Ніхто з людей не розуміє ні мене, ні людей, які були зі мною. Нас красиво підставили. Ми тепер, як цапи-відбувайли,
– підсумувала Alyona Alyona.

Як Alyona Alyona коментує дрифт на Софійській площі: дивіться відео 24 каналу

Згодом співачка отримала виклик на допит у поліцію. Відповідне фото повістки вона запостила у своєму інстаграмі.

Скандал з Red Bull: головне

  • У Києві на Софійській площі відбулося дрифт-шоу. Усе проходило без огороджень у пішохідній зоні.
  • Опісля дрифту на бруківці залишилися гальмівні шляхи авто. Вони цілими колами оперезали пам'ятник Богдану Хмельницькому.
  • У мережі обурилися такому забрудненню історичної частини столиці. Користувачі стали вимагати у команди організаторів Red Bull миття бруківки.
  • У Red Bull вибачились за вчинене і пообіцяли прибрати сліди.