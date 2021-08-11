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Важно Умер последний внук Ивана Франко Роланд

Потери на Донбассе

Источник: 24 канал

В госпитале умер 30-летний боец из Житомирщины Алексей Кайданович. Мужчина служил в 54-м разведывательном батальоне и 10 августа получил ранение на фронте. Алексей получил смертельное ранение в результате обстрелов оккупантов на Донбассе. Вследствие этого всего 3 наших защитников попали в больницу.

Кайданович находился в тяжелом состоянии, и утром 11 августа его жизнь оборвалась. В то же время остальные 2 бойцов – в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким героя.

Другая печальная весть пришла из поселка Новоселовка-2. Российские наемники здесь утром 11 августа обстреляли позиции ВСУ и жилые дома. Один снаряд попал во двор частного дома. В то время там находился 86-летний хозяин. Тело мужчины с многочисленными осколочными ранениями обнаружила его жена.

Под вражеским огнем пострадал и украинский военный: он получил осколочные ранения.

Подробно Убили гражданского и ранили военного: полиция открыла дело из-за обстрелов на Донбассе



Дом, который обстреляли оккупанты

Правительство продлило карантин

Источник: 24 канал

Карантин в Украине официально подходил к концу 31 августа. Кабинет Министров решил его продлить, учитывая определенное ухудшение эпидемиологической ситуации. Поэтому карантинные ограничения по решению правительства продлили до 1 октября.

Правительство пока не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения внутри Украины. К тому же на всей территории действует зеленая зона.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сейчас эпидемическая ситуация в Украине контролируемая, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции.

Правительство готовит больницы, а количество коек с подведенным кислородом сейчас составляет почти 100%. Кроме того, отдельно закуплены 15 тысяч кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе,

– сказал Шмыгаль.

Во время заседания правительства премьер заявил, что темпы вакцинации в Украине стремительно выросли. Только за прошедшую неделю прививки получили почти 1 миллион человек.

Обратите внимание! За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели 1 122 человека. В больницы попали 648 пациентов с осложнениями. Коронавирус унес жизни еще 25 человек.



Как действует адаптивный карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Новый глава столичной полиции

Источник: фейсбук Андрея Крищенко Глава полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке. Он сообщил о своем решении 11 августа, сделав публикацию соответствующего сообщения в фейсбуке. В полиции Киева Крищенко проработал 5,5 лет. Он поблагодарил людей, с которыми имел возможность работать, и подчеркнул, что гордится совместной работой. Мы одной командой делали все, чтобы обеспечить порядок в столице. Я постоянно хожу по улицам Киева без сопровождения или охраны и общаюсь с людьми. Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления,

– подчеркнул он. Обратите внимание! Информация о возможной отставке Андрея Крищенко появилась еще в начале августа. В СМИ отмечали, что якобы новый глава полиции столицы – это кандидат, которого рекомендовал Офис Президента. Руководитель МВД Денис Монастырский якобы выдвигал другого претендента. В тот же день глава МВД представил нового руководителя полиции Киева. Им стал экс-глава полиции Полтавщины Иван Выгивский. Именно о нем медиа накануне писали, как о вероятном преемнике Крищенко.

Выгивский в органах работает с 1999 года Нардеп Александр Юрченко получил подозрение за взятку Источник: НАБУ Специальная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинение нардепу Александру Юрченко за взяточничество. Кроме Юрченко, обвинительный акт получил его неофициальный помощник Иван Фищенко. По версии следствия, Юрченко попросил предоставить ему через посредника – Фищенко, взятку в размере 13 тысяч долларов. Взамен нардеп обещал внести предложения в проект Закона Украины "Об управлении отходами". В дальнейшем якобы должны были принести еще 200 тысяч долларов для подкупа нардепов-членов соответствующего комитета, чтобы те проголосовали за предложения. Тогда нардепа поймали, а ВАКС взял под стражу с возможностью внести залог – 3 миллиона гривен. За него внесли деньги, поэтому нардеп вышел под обязательства. Фищенко тоже взяли под стражу с альтернативой 1 миллион гривен залога. Помощник также вышел из СИЗО. В дальнейшем обвинительный акт в отношении обоих должны направить в суд. Напомним. 8 июля 2021 Александр Юрченко в центре Львова попал в ДТП. Нардеп, находясь за рулем автомобиля Mustang, въехал в Volkswagen Jetta. Впоследствии он набросился на пострадавшего водителя и избил его. На следующий день экспертиза подтвердила, что нардеп находился в состоянии наркоопьянения. Софийскую площадь отмывают после дрифта Источник: 24 канал

Второй день сеть активно обсуждает последствия дрифта автомобилей, который в центре Киева устроила компания Red Bull. Несмотря на обещания, фирма не отмыла брусчатку от следов шин, поэтому на уборку вышли, в частности, коммунальщики и волонтеры.

Как отмывают брусчатку на Софийской площади / Фото Анны Брыковой для 24 канала

Отмывать Софийскую площадь пришла и одна из участниц дрифта – реперша Alyona Alyona. Она вместе с другими блогерами участвовала в дрифте на авто. Впрочем, рассказывает, что всю организацию взял на себя именно Red Bull, а ее команда была простыми приглашенными гостями.

Она заверила, что украинские представители Red Bull ничего ей не объяснили.

Украинский Red Bull все согласовывает с австрийским. Австрийский – ничего не знает. Уже извинились 10 раз, но неофициально. Никто из людей не понимает ни меня, ни людей, которые были со мной. Нас красиво подставили. Мы теперь как козлы отпущения,

– подытожила Alyona Alyona.

Как Alyona Alyona комментирует дрифт на Софийской площади: смотрите видео 24 канала

Впоследствии певица получила вызов на допрос в полицию. Соответствующее фото повестки она запостила в своем инстаграме.

Скандал с Red Bull: главное