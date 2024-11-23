Трамп определился с кандидатом на должность министра финансов США: что известно

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает инвестора и миллиардера Скотта Бессента на должность министра финансов. Он также является менеджером хедж-фонда Key Square Group.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill. Отмечается, что ранее Бессент был экономическим советником предвыборной кампании Трампа, в частности выступал на финансовых токшоу, где рассказывал об экономической политике новоизбранного президента.

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Кто станет министром финансов США

Скотт Бессент возглавит экономическую команду Трампа. Ее задачей будет введение "агрессивного таможенного режима", который призван всколыхнуть мировую торговлю, сохраняя при этом спокойствие на финансовых рынках в условиях кризиса.

Мне очень приятно номинировать Скотта Бессента на должность 79 Министра финансов Соединенных Штатов Америки. История Скотта – это история американской мечты. Скотт уже давно является решительным сторонником идеи "Америка превыше всего". Вместе мы сделаем Америку снова богатой, процветающей, доступной и, самое главное, снова великой,

– написал сам Трамп.

В своем материале для The Wall Street Journal после победы Трампа Бессент писал о реакции рынков на победу кандидата от республиканцев. Он в частности утверждал, что это свидетельствует об их "однозначном восприятии экономического видения Трампа 2.0".

Рынки сигнализируют об ожиданиях более высоких темпов роста, снижение волатильности и инфляции, а также оживление экономики для всех американцев,

– считает Скотт Бессент.

Ранее он также критиковал администрацию Джо Байдена за ее управление финансированием федерального долга и говорил о расширении политики "френдшоринга" – то есть переноса производства в дружественные страны.

Стоит отметить, что сначала кандидатуру Бессента должны утвердить в подконтрольном Республиканской партии Сенате, где ему понадобится 51 голос.