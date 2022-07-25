Кого Рада рассмотрит на должность главы Офиса генпрокурора: уже собирают подписи

Недавно Владимир Зеленский уволил Ирину Венедиктову с начала генпрокурора. Теперь на ее место ищут нового человека. В Раде уже собирают подписи и рассказали о главном кандидате.

Имя предполагаемого главы Офиса генпрокурора первым назвал депутат Ярослав Юрчишин. Он рассказал, что в Раде начали собирать подписи за назначение генпрокурором нардепа от "Слуги народа" Андрея Костина.

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Добавим, что Костин также является руководителем комитета по правовой политике.

Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук подтвердила журналистам "Суспільного", что фракция обсуждала кандидатуру Костина на сегодняшнем заседании и поддержит его.

Депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк также сообщил, что Украина скоро получит нового генпрокурора.

"Будет преемственность традиций – глава правового Комитета ВРУ Андрей Костин станет генпрокурором. А что касается главы СБУ, то выглядит так, что пока назначение откладывается", – написал он.

Отстранение Венедиктовой: основное

17 июля на сайте Президента появился указ Владимира Зеленского об отстранении от должностей Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова.

Сам Зеленский объяснил, что причиной такого шага стало большое количество предателей в прокуратуре и СБУ.

Потом депутаты проголосовали за соответствующее решение. Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

Пока обязанности генерального прокурора выполняет Алексей Симоненко, но к этому есть также много вопросов.

Впоследствии депутат Евгения Кравчук рассказала, что Венедиктову ждет новое назначение на другую должность. Арахамия добавил, что это будет должность на дипломатическом фронте.

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