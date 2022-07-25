Ім’я ймовірного очільника Офісу генпрокурора першим назвав депутат Ярослав Юрчишин. Він розповів, що у Раді почали збирати підписи за призначення генпрокурором нардепа від "Слуги народу" Андрія Костіна.

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Додамо, що Костін також є керівником комітету з питань правової політики.

Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук підтвердила журналістам "Суспільного", що фракція обговорювала кандидатуру Костіна на сьогоднішньому засіданні та підтримає його.

Депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк також повідомив, що Україна скоро отримає нового генпрокурора.

"Буде спадкоємність традицій – голова правового Комітета ВРУ Андрій Костін стане генпрокурором. А щодо голови СБУ, то виглядає так, що поки призначення відкладається", – написав він.

Усунення Венедіктової: основне

17 липня на сайті Президента з'явився указ Володимира Зеленського про відсторонення з посад Ірини Венедіктової та Івана Баканова.

Сам Зеленський пояснив, що причиною такого кроку стала велика кількість зрадників у прокуратурі та СБУ.є

Згожлм депутати проголосували за відповідне рішення. Тож, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

Наразі обов'язки генерального прокурора виконує Олексій Симоненко, але до цього є також багато запитань.

Згодом депутатка Євгенія Кравчук розповіла, що на Венедіктову чекає нове призначення на іншу посаду. Арахамія додав, що це буде посада на дипломатичному фронті.

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