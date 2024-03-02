Однако, если Путин умрет или по другим причинам не сможет исполнять обязанности президента, так называемая российская элита уже будет иметь преемника. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, писатель, публицист Ростислав Мурзагулов.

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Кого могут избрать вместо Путина

Не совсем правильно утверждать, что всю Россию контролирует только Владимир Путин. Немало власти имеет и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Подобных генералов очень много, каждый отвечает за свое. Все эти винтики должны крутиться вместе для того, чтобы быть бандой, которая может "эффективно" убивать, насиловать, захватывать. Структура у них иерархическая, бандитская. Сверху действительно Патрушев, но нет его полновластия,

– объяснил Ростислав Мурзагулов.

Не исключено, что эта "элита" готовит преемника Владимиру Путину, понимая, что он, по меньшей мере, не вечен. В то же время на это можно взглянуть и с другой стороны.

"Но что, собственно, их не устраивает, что у них не так? У них все хорошо, Путин слушается, войны развязывает и не собирается их заканчивать, несет очередную ахинею на своих мероприятиях. Поэтому, думаю, что генералов вполне устраивает этот "ручной президент для домашнего пользования", с которым уже никто не станет разговаривать. ", – подчеркнул общественный деятель.

Поэтому Владимир Путин, вероятнее всего, будет оставаться у власти столько, сколько это физически будет возможно.

На замену у них всегда будет готов какой-то Патрушевский сынок (Дмитрий Патрушев – 24 Канал). Эти генеральчики любят выбирать из всех возможных преемников какого-то худшего, на которого огромная пачка компромата и он, в случае чего, не будет поднимать шума. Придет Путину на замену какой-то "Иванов или Петров", который никому не известен,

– отметил Мурзагулов.

Вполне вероятно, что Николай Патрушев не захочет делать своего сына Дмитрия – министра сельского хозяйства России – новым президентом. Зато элита России поставит вместо Путина (уже тогда, когда этого невозможно будет избежать) кого-то удобного для себя.

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