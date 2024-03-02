Такое мнение 24 Каналу высказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она убеждена, что Россию похоронит новая путинская "элита".

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Новая "элита" Путина похоронит Россию

Россия "захлебнется" в гражданской войне. Но эта гражданская война, вероятнее всего, будет связана с "героями" так называемой "сво" – нелюдями, из которых Путин решил сделать новую "элиту" России. Думаю рано или поздно откуда вспыхнет пожар,

– сказала Романова.

По ее мнению, именно эта новая "элита", которую продвигает Владимир Путин может положить конец Кремлю. И это может стать решением, которое сыграет против диктатора.

Обратите внимание! "Герои" так называемой "сво" кроме вероятных проблем для Кремля в будущем "отмечаются" в России уже. Один из таких оккупантов вернулся в страну-агрессор и там убил женщину, которая победила в конкурсе "Лучший учитель России".

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