Таку думку 24 Каналу висловила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона переконана, що Росію поховає нова путінська "еліта".

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Нова "еліта" Путіна поховає Росію

Росія "захлинеться" у громадянській війні. Але ця громадянська війна, найімовірніше, буде пов'язана з "героями" так званої "сво" – нелюдами, з яких Путін вирішив зробити нову "еліту" Росії. Думаю рано чи пізно звідки спалахне пожежа,

– сказала Романова.

На її думку, саме ця нова "еліта", яку просуває Владімір Путін може покласти кінець Кремлю. І це може стати рішенням, яке зіграє проти диктатора.

Зверніть увагу! "Герої" так званої "сво" окрім імовірних проблем для Кремля у майбутньому "відзначаються" у Росії вже. Один із таких окупантів повернувся до країни-агресорки й там вбив жінку, яка перемогла у конкурсі "Найкращий вчитель Росії".

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