Легитимизация "референдумов": как кремль использует токсичного деятеля влиятельной партии Италии

Представителя партии "Братья Италии" (которой, к слову, предрекают победу на предстоящих выборах в Италии), москва использует в попытке легитимизации захвата территории Украины. Речь идет о скандальном праворадикале Маурицио Марроне.

Кто такой Маурицио Марроне и как он связан с боевиками путина

Маррон есть в списке так называемых "наблюдателей" на незаконных "референдумах", запланированных москвой на захваченных территориях. А попал он туда от так называемых независимых наблюдателей из государств ЕС. С их помощью оккупанты планируют легитимизировать проведение незаконных "референдумов" на временно захваченных территориях Украины.

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Маурицио Марроне печально известен тем, что является главой самопровозглашенного представительства террористов из "днр" в итальянском Турине. Его основная политическая деятельность – муниципальный депутат провинции Пьемонт от партии "Братья Италии".

Марроне выдает себя за "представителя "днр" в Италии, он дважды посещал временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, которые контролируют поддерживаемые кремлем боевики. Также он незаконно въезжал на территорию Украины, пересекая границу с российской федерацией на неконтролируемом Украиной участке.

Маронне активно поддерживает агрессивную политику российской федерации и президента путина. Он также устраивал в Италии акции в поддержку боевиков так называемой "днр".

Доносил на Маркива по скандальному делу

Маурицио Марроне считают организатором доноса на украинского военнослужащего Виталия Маркива, военного ВСУ, которого в июле 2017 года задержали в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Рокелли возле Славянска в 2014 году. По резонансному делу Апелляционный суд Милана оправдал Виталия Маркива в ноябре 2020 года. Также Маурицио Марроне попал в базу "Миротворца".

Однако у Марроне может быть и меркантильный интерес в сотрудничестве с москвой. Как сообщал Crime-Ua, итальянский праворадикал мог быть причастен к планам боевиков так называемой "ДНР" наладить поставки добытого на оккупированной территории Донбасса угля в страны Африки. Ему, казалось бы, отводилась роль лоббирования и протекции в Италии для реализации преступной схемы.

Как кремль планирует использовать Марроне для организации псевдореферендумов

По сообщениям российских пропагандистских СМИ, в близких к путину кругах раздаются предложения провести референдумы на захваченных территориях Украины уже 4 ноября 2022 года, однако у оккупантов неожиданно возникли проблемы с подготовкой.

По данным ГУР Украины, сейчас российские оккупанты имеют большие проблемы с этим, в частности, из-за успешного контрнаступления ВСУ, активной деятельности Движения сопротивления и общественных настроений, которые остаются на стороне Украины.

Очевидно, что для россии такие марионеточные наблюдатели это попытка легитимизации захвата территорий на международной арене.

Из-за неутешительного для себя контекста для "легитимизации" псевдореферендумов и захвата украинских территорий на международной арене российские оккупанты готовят так называемых "независимых наблюдателей", среди которых, к сожалению, есть и граждане ЕС. Таким образом, режим путина пытается создать для мира, не без помощи рупоров пропаганды, картинку "законного волеизъявления".

Тактика использования марионеточных "наблюдателей", в большинстве своем представляющих праворадикальные и неонацистские движения, совсем не нова для москвы в попытке легитимизировать свои действия, нарушающие международное законодательство. Такие "наблюдатели" из государств ЕС присутствовали на псевдореферендумах, организованных так называемыми "днр" и "лнр".

Украинская разведка ранее обнародовала список "независимых наблюдателей", которых россияне могут привлечь к проведению так называемых "референдумов" на временно захваченных территориях. Среди них собственно и фигурировало имя Марроне.

Почему Марроне токсичен для своей партии и как это навредит отношениям Италии и Украины

В контексте предстоящих парламентских выборов возникает вопрос, останется ли Марроне в рядах партии "Братья Италии", ведь его присутствие становится токсичным. Политическая сила, которая, вероятно, скоро придет к власти, уже начинает налаживать международные контакты.

В контексте войны россии против Украины и противостояния Запада и москвы, вектор развития отношений с Киевом особенно важен. С этим связывают недавний визит в Украину влиятельного представителя партии "Братья Италии", итальянского сенатора Адольфо Урсо.

В ходе визита в Киев для встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сенатор отметил, что Италия "поддерживает Украину вместе с европейскими партнерами и западными союзниками".

Теперь остается понять, как поддержка Украины со стороны руководства партии совмещается с деятельностью откровенно антиукраинского ее члена – Маурицио Марроне.