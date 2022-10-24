Российское гражданство и подозрение в госизмене: кто такой президент "Мотор Сич" Богуслаев
Президенту "Мотор Сич" объявили о подозрении в коллаборационизме и госизмене. СБУ обнародовала соответствующие аудиозаписи. Более того, оказалось, что чиновник с 2000 года имеет российское гражданство.
22 октября СБУ вручила подозрение и задержала Богуслаева. Вероятно, он поставлял России двигатели в ударные вертолеты. Кроме этого, в биографии президента "Мотор Сич" можно обнаружить немало темных пятен. Кто такой Вячеслав Богуслаев – читайте дальше в материале 24 канала.
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Богуслаеву 83 года. Это один из самых богатых украинцев, поскольку его состояние оценивается в 152 миллиона долларов.
В течение длительного времени Богуслаев являлся основным бенефициаром компании "Мотор Сич". В последние годы он не владел контрольным пакетом акций, однако являлся почетным президентом компании. Этот пост Богуслаев занимал с 2013 года, а до этого был гендиректором.
Что такое "Мотор Сич"?Это стратегически важное для Украины предприятие, которое производит авиационные двигатели, газотурбинные агрегаты, лопасти для вертолетов, двигатели для самолетов и крылатых ракет. Двигателями из "Мотор Сич" оснащены разведывательные и боевые дроны турецкой компании Bayraktar.
Бывший регионал
Богуслаев тоже строил и политическую карьеру. Его четыре раза избирали депутатом Верховной Рады от Партии регионов. Чиновник всегда имел пророссийскую позицию и никогда этого не скрывал. Во время Революции Достоинства, 16 января 2014 года, Богуслаев поддержал так называемые диктаторские законы, которые существенно ограничивали права граждан.
Богуслаева упрекали в поставках высокотехнологичной продукции в Россию во время войны на Донбассе. Предполагали даже, что он может общаться с российскими спецслужбами. Его также упрекали в блокировании развития украинской самолетостроительной отрасли и саботаже голосования за соответствующие законы.
Отметим, что чиновник был членом комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны, имел доступ к государственной тайне.
Российское гражданство
Журналисты-расследователи "Схемы" обнародовали выписку из системы "Роспаспорт". Там говорится, что Богуслаев 15 октября 2000 года подал заявление о получении российского паспорта. Получил документ он уже через 3 дня. Более того, Богуслаев имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, то есть платит налоги государству-агрессору.
Кстати, адвокат Богуслаева подтвердил, что у него действительно есть российский паспорт. Правда, утверждал, что контракты по поставкам двигателей, которые затем оказались в российских вертолетах, якобы разрешило государство.
Дело Богуслаева: что известно
- СБУ сообщила о задержании Богуслаева 22 октября. Кроме того, задержан начальник Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Си". Им объявили подозрение по двум статьям. В частности, в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.
- Богуслаев подозревается в незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. Украинское предприятие поставляло запчасти к вертолетам Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник", которые использовали в войне против Украины.
Доказательства сотрудничества с врагом
СБУ опубликовала отрывки телефонных разговоров, где Богуслаев рассказывал, что "он с Украиной не за одно". Он прокомментировал падение российской ракеты на территорию завода "Мотор Сич", заявив, что относится к этому с пониманием.
Более того, на третий месяц полномасштабной войны, в мае, чиновник рассказывал, что десятками отправляет двигатели для российских вертолетов.
24 октября суд избрал Богуслаеву меру пресечения. В течение следующих 60 дней он будет находиться под стражей.
Детальнее – что известно о задержании Богуслаева: видео