Убийство Фарион: полиция показала кадры с камер наблюдения, на которых подозреваемый парень

Сразу после покушения на Фарион соседи языковеда заподозрили молодого парня в преступлении. Теперь полиция официально объявила в розыск юношу, который может быть причастен к убийству.

Правоохранители опубликовали кадры, на которых видно 20-летнего мужчину. В частности, различные видео с камер наблюдений, на которых парень шагает по улицам Львова неподалеку от места покушения на Ирину Фарион.

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Подозреваемый в убийстве Фарион: видео полиции

Собственно, убили общественного деятеля на улице Масарика вблизи многоэтажки, в которой она проживала. Различные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как парень прогуливался местностью неподалеку от дома Фарион.

Главный подозреваемый в убийстве Фарион шагает по улицам Львова: смотрите видео от Нацполиции Украины

Правоохранители привели такие приметы разыскиваемого:

возраст – около 20 лет;

рост – от 170 до 180 сантиметров;

худощавое телосложение.

На момент совершения покушения на Фарион подозреваемый был одет в следующую одежду:

спортивные штаны темного цвета;

черная кофта с длинным рукавом, поверх которой – футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне;

панама темного цвета с эмблемой по центру и с широкими полями;

белые высокие носки белого цвета;

кроссовки красно-черные с белой подошвой;

красные перчатки.

По словам соседок языковеда, в течение нескольких недель этот парень сидел перед подъездом Ирины Фарион. Они утверждают, что именно он стоит за убийством общественного деятеля.

Однако, важно акцентировать, согласно украинскому законодательству лицо считается невиновным, пока его вину не установит суд.

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Вспомним, что совершили покушение на языковеда вечером 19 июля около 19:30. Через несколько часов официально сообщили, что Ирина Фарион погибла. Врачи боролись за ее жизнь до последнего, однако не выдержало сердце общественного деятеля.

Сначала полиция начала досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство. Впоследствии дело переквалифицировали на часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – то есть умышленное убийство.

21 июля вечером в Гарнизонном храме Львова прошел парастас по Ирине Фарион. В то же время 22 июля в 14:00 начнутся похороны языковеда.