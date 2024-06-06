Трамписты, коммунисты, конспирологи: кто в США хочет прекратить поддержку Украины – исследование

Журналисты Texty.org.ua составили список американских политиков, медийщиков, аналитиков, экспертов и организаций, которые активно выступают против предоставления военной помощи Украине. В список вошли 392 человека и 77 организаций.

По утверждению журналистов, более половины фигурантов этого списка принадлежит к движению правых сил. Это преимущественно политики трамповского крыла Республиканской партии.

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Призывают отстраниться от Украины

Примерно каждый восьмой фигурант этой базы – представитель движения левых сил. Это преимущественно антивоенные активисты и партии левого направления.

Остальные противники помощи Украине не ассоциируют себя с определенными идеологическими платформами. Это преимущественно представители медиа и аналитических центров, которые выступают против вмешательства США в дела других стран.



Синим цветом обозначены лица, красным – организации / Инфографика Texty.org.ua

Как отмечают в исследовании журналисты, большинство фигурантов этой базы не имеют прямых доказанных связей с российским правительством или пропагандистами. В то же время аргументы, которые они приводят, призывая власть отстраниться от Украины, повторяют ключевые месседжи российской пропаганды, направленной на то, чтобы лишить украинцев возможности обороняться с помощью западного оружия и средств.

Как отмечают журналисты Texty.org.ua, только 50 фигурантов этой базы продолжают после 24 февраля 2024-го сотрудничать с российскими медиа и проектами, финансируемыми российскими властями.



Синим цветом обозначены лица, красным – организации / Инфографика Texty.org.ua

Среди личностей и организаций, которые больше всего объединяют вокруг себя активных противников поддержки Украины:

Дональд Трамп – 45-й президент США, кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах в 2024 году. Несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения Трамп лично не высказывался против Украины, он остается ключевым центром притяжения для тех, кто последовательно выступает против поддержки Украины.



Синим цветом обозначены лица, красным – организации / Инфографика Texty.org.ua

Такер Карлсон – американский телеведущий и политический обозреватель, известный ультраконсервативными взглядами. Наибольшую известность получил как ведущий политического ток-шоу "Tucker Carlson Tonight" на Fox News. Активный трампист, продвигает российскую пропаганду в отношении Украины. В начале 2024-го взял интервью у Владимира Путина, в котором российский диктатор два часа рассказывал миру вымышленную историю о том, почему Украины не существует.



Синим цветом обозначены лица, красным – организации / Инфографика Texty.org.ua

Codepink – левая правозащитная группа, которая основана в 2002-м Джоди Эванс и Медеей Бенджамин для противостояния войне в Ираке. Получает финансирование от грантовых организаций, связанных с Коммунистической партией Китая (КПК). На словах осуждает действия РФ, но причину войны видит в расширении НАТО. Считает, что Украина также виновата в агрессии России. Требует отменить санкции против "простых россиян" и учитывать интересы РФ.



Синим цветом обозначены лица, красным – организации / Инфографика Texty.org.ua

Russia Today (RT) – государственное российское медиа, которое транслирует антиукраинские нарративы на международную аудиторию. По данным сайта SimilarWeb, количество посещений сайта в марте 2024-го составило более 93 млн. Из них 8% были пользователями из США (около 7,5 млн), а 3% - из Канады.

После того, как RT America закрыли, а YouTube-канал RT заблокировали, канал "переехал" на видеохостинговую платформу Rumble, имеющую репутацию пристанища консерваторов и сторонников теорий заговора.

На RT до сих пор работает много американских журналистов. Десятки фигурантов исследования работали, работают или являются частыми гостями эфиров на RT.



Синим цветом обозначены лица, красным – организации / Инфографика Texty.org.ua

Консервативные аналитические центры – организации, адвокатирующие невмешательство США во внешнюю политику. Среди этих центров самыми крупными и влиятельными являются Институт ответственного государственного управления Квинси (Quincy Institute for Responsible Statecraft) и Фонд "Наследие" (Heritage Foundation).



Синим цветом обозначены лица, красным – организации / Инфографика Texty.org.ua

Infowars – американский ультраправый сайт, специализирующийся на распространении фейковых новостей и конспирологических теорий. Главный редактор этого сайта Алекс Джонс (в 2022-м суд признал его виновным в распространении дезинформации об убийстве в школе) часто гостит на эфирах у Такера Карлсона, который представляет его как "запрещенного пророка" и "носителя скрытых истин".



Синим цветом обозначены лица, красным – организации / Инфографика Texty.org.ua

Журналисты отмечают: их исследование не является исчерпывающим перечнем всех публичных лиц, которые считают, что Украину нужно оставить без помощи. Это лишь срез заметных голосов и распространенных тезисов, которые часто созвучны с тем, что транслирует Кремль.