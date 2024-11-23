Путин стал заложником, – политтехнолог объяснил, кто навязывает диктатору рискованные решения

Владимир Путин также находится под влиянием других людей, которые могут определять его решения. Например, одним из них в свое время был Сергей Шойгу, но впоследствии он пострадал от этого.

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что ключевое влияние на Путина имеют силовики. Именно они бенефициары того, что сейчас происходит.

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К кому прислушивается Путин

Отдельно силовики, генералы не имеют неприкосновенности. Они могут пострадать от решений Путина, но единая силовая система очень мощная.

Путин реально становится их заложником. Ранее, когда он руководил не только репрессивными методами, а убеждением, то силовики не были ему настолько нужны. Они полностью зависели от Путина, а он от них лишь минимально,

– рассказал политтехнолог.

Сейчас ситуация изменилась. Глава Кремля даже дня не сможет прожить без силовиков. Уровень конфликта внутри страны вырос настолько, что элиты и население максимально недовольны. Если исчезнут силовики, то Путина очень быстро устранят. Для того, чтобы фактор страха не исчезал, нужно давать силовым структурам все, что они просят: больше полномочий, денег, прав.

Силовики заинтересованы в том, что происходит. Их стратегическая цель, чтобы когда встанет вопрос преемника Путина – им стал кто-то из их детей. До тех пор нужно сделать все, чтобы российский диктатор зависел от них еще больше и не мог это изменить.

Какие решения навязывают Путину

Силовики не хотят, чтобы ими руководил либеральный и умеренный человек. Поэтому они пытаются склонить диктатора к эскалации. Это только усиливает зависимость Путина от военных.

Но также заметно, что за 3 года войны силовики ведут себя растерянно. Раньше для них все было понятно – их боялись, перед ними отступали. Но со временем многое изменилось. Например, украинцы вместо того, чтобы сдаться, как ожидали оккупанты, решили бороться,

– заметил Аббас Галлямов.

Так же удивили американцы, европейцы. Они дали разрешение на удары вглубь России, помогают оружием и не отвернулись от Украины. На такие поступки россияне не надеялись. И теперь враг не знает, чего ждать дальше. Силовики поняли, что катастрофически недооценивали того, с кем начали войну. Поэтому ведут себя осторожно.