Миллионные транши от гражданского мужа и певицы: СМИ назвали, кто внес залог за Мудру
За бывшую заместительницу главы Офиса президента Украины Ирину Мудру внесли полную сумму залога, установленного судом. Средства поступили несколькими платежами от самой чиновницы, ее гражданского мужа, певицы из Днепра и торговой фирмы.
Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Кто внес залог за Мудру?
Наибольший вклад внесла сама бывшая заместительница главы Офиса президента, перечислив 5 937 000 гривен.
Значительную часть средств в размере 4 400 000 гривен внес гражданский супруг чиновницы Павел Поляруш. С 2023 года он возглавляет Управление по работе с проблемными активами Нацбанка Украины, а ранее работал в "Правекс Банке", "Универсал Банке", "ПроКредит Банке" и "Диамант Банке".
Еще 2 400 000 гривен внесла певица и автор песен из Днепра Мария Скабалланович, которая в настоящее время проживает в Одессе. Что именно связывает ее с бывшей чиновницей – неизвестно, ведь, услышав вопросы журналистов, она сразу же повесила трубку.
Остальную сумму в размере 990 тысяч гривен двумя отдельными траншами перечислила зарегистрированная в Луцке компания "Малтекс-М". Предприятие специализируется на оптовой торговле мясом и неспециализированных торговых услугах.
Владелец фирмы Сергей Ососов не ответил на звонки журналистов. Он является бывшим мужем сотрудницы Главного управления ГНС в Киеве Ирины Ососовой.
Сотрудница налоговой продолжает указывать мужа и ребенка в своих декларациях, однако никакой информации о компании "Малтекс-М" или доходах и сбережениях Сергея Ососова в документах нет.
Напомним, 8 октября, по информации СМИ, за Ирину Мудру внесли полную сумму залога. Вскоре она сможет выйти из-под стражи.