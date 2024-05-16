Генерал-майор армии США в отставке Дэвид Л Грандж возглавил Наблюдательный совет авиакомпании Constanta

Украинская авиакомпания Constanta, которая осуществляет грузопассажирские перевозки для международных гуманитарных миссий, переизбрала наблюдательный совет на три года. Соответствующее решение было принято на собрании акционеров 25 апреля 2024 года.

Председателем наблюдательного совета был избран генерал-майор армии США в отставке, предприниматель Дэвид Л. Грандж. Ранее эту должность занимал основатель и главный акционер авиакомпании Constanta Роман Милешко.

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Что стоит знать о новых акционерах компании

В Украине Дэвид Л. Грандж известен также как соучредитель благотворительного фонда Osprey Global Solutions Ukraine, инициатор и инструктор бесплатного обучения украинских военнослужащих по разминированию, обезвреживанию взрывоопасных устройств и оказанию экстренной медицинской помощи по стандартам НАТО.

Авиакомпания Constanta / Фото пресс-службы авиакомпании

Также в состав акционеров авиакомпании вошли бизнесмен Джеми Андерсон (Великобритания) и предприниматель Иан Сперджен (Швеция). Дэвид Л. Грандж стал владельцем 10% акций авиакомпании Constanta, Джеми Андерсон и Иан Сперджен имеют по 5% акций соответственно. Основным акционером авиакомпании Constanta с долей 78% остается Роман Милешко.

"Дэвид Л. Грандж не только легендарный генерал, но и бывший военный летчик, как и я. Он присоединяется к авиакомпании Constanta, прежде всего, как эксперт, который имеет большой опыт в управлении международными корпорациями, привлекаемых к поддержке гуманитарных и миротворческих операций. Сейчас компания Constanta, которая уже несколько лет имеет статус официальных перевозчиков ООН и WFP, выходит в рыночный сегмент среднемагистральных грузовых перевозок. Мы ожидаем, что экспертные знания и опыт Дэвида, Джеми и Иана позволят нам эффективно воплотить стратегию компании, направленную на расширение бизнеса в течение следующих трех лет", – отметил Роман Милешко.

Привлечение гражданской авиации в экстремально сложных условиях для эвакуации людей или оказания гуманитарной помощи – то, что делает Constanta – всегда было частью моей профессиональной деятельности. Сначала в рамках моей военной карьеры, а затем в мирной жизни, после отставки. Присоединение к Constanta в период, когда она выходит в сегмент среднемагистральных грузовых перевозок, является логическим продолжением моей работы в сфере гуманитарной помощи. Авиакомпания Constanta уже имеет положительную репутацию на рынке международных гуманитарных перевозок, и моя цель – развивать возможности компании в других сегментах рынка,

– отметил Дэвид Л. Грандж.

В прошлом Д.Л.Грандж также был постоянным консультантом государственного и частного сектора США и других стран по вопросам оценки безопасности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Джеми Андерсон – эксперт в логистическом бизнесе с опытом работы более 15 лет в британской армии по организации логистических процессов по поставкам продуктов питания в страны, которые столкнулись с военными конфликтами или кризисными ситуациями.

Иан Сперджен – бывший офицер Вооруженных сил Швеции, предприниматель и эксперт по вопросам безопасности с 20-летним опытом в консультировании международных организаций и правительств. Сперджен также занимает должность генерального директора Объединенного консорциума гуманитарных операций (JHOC) в Швеции.

Роман Милешко – бывший офицер ВСУ, авиатор в третьем поколении, предприниматель. Владелец группы компаний авиационной отрасли, признанных критически важными объектами для экономики Украины. Роман Милешко участвовал в миротворческих и гуманитарных операциях ООН.

Компания Constanta, основана в 1998 году, специализируется на предоставлении авиационной поддержки для миротворческих и гуманитарных миссий по всему миру. Имеет официальный статус авиационного перевозчика Организации Объединенных Наций. Является крупнейшим в мире оператором самолетов Антонов Ан-26 и входит в десятку крупнейших авиакомпаний Украины по данным исследования YouControl. Компания имеет основные базы в Запорожье и Тренчине, Словакия. Constanta имеет сертификацию в соответствии с процедурами FAA категории 1, является авторизованным перевозчиком в странах ЕС (EASA ТСО) и Великобритании (UK ТСО).